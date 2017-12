Sénégal: Financement de l'économie - Le gouvernement compte sur le secteur privé

Le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, Amadou Bâ, a eu, hier, une séance de travail avec la Fédération sénégalaise des sociétés d'assurance et les acteurs des systèmes financiers décentralisés. Elle entre dans le cadre de la concertation avec les différents acteurs. Il a saisi cette occasion pour rappeler les attentes du gouvernement au secteur privé pour le financement de l'économie.

Amadou Bâ, ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, a entamé une série de rencontres avec les acteurs du secteur privé. Il a eu, hier, des séances de travail avec la Fédération nationale des sociétés d'assurance (Fssa) et les acteurs des systèmes financiers décentralisés. Le ministre inscrit ces rencontre dans la volonté du gouvernement d'imprimer une « démarche participative et inclusive » dans la gestion publique qui, souligne-t-il, est un des fondamentaux ayant marqué l'élaboration, puis la mise en œuvre du Pse. Selon M. Bâ, le président Macky Sall souhaite un dialogue sur les questions d'intérêt national. « Le président Macky Sall ne cesse de nous exhorter à consulter toutes les franges de notre société pour une meilleure prise en compte des besoins des populations », a déclaré le ministre des Finances. Il a réaffirmé les attentes du gouvernement au secteur privé pour le financement de l'économie. « Le Sénégal compte beaucoup sur son secteur privé pour atteindre les objectifs du Pse. A ce titre, le dialogue public-privé doit être davantage renforcé pour permettre d'instaurer un climat de confiance mutuelle et de faciliter un consensus fort autour des enjeux de développement économique et sociaux », a-t-il dit.

Amadou Bâ a rappelé l'importance du secteur de l'assurance dans le financement de l'économie dans un contexte marqué par la mise en œuvre du Pse. En effet, explique-t-il, la phase I dudit plan a vu l'économie sénégalaise amorcer une rupture dans son cycle de croissance, avec un taux de croissance moyen supérieur à 6 % sur les trois premières années d'exécution, frôlant 7 %. « Les travaux d'élaboration de la Phase II du Pse (2019-2023) viennent juste de démarrer et je voudrais vous réaffirmer les attentes qui pèsent sur le secteur privé dont le dynamisme devrait permettre de conforter la croissance de façon durable pour une transformation structurelle de notre économie », a souligné le ministre des Finances. Il a salué l'élaboration d'un plan stratégique quinquennal 2017-2021 du secteur des assurances. Un plan qui, à son avis, s'inscrit dans une vision de transformation du secteur des assurances pour accélérer sa croissance et profiter des opportunités offertes par la mise en œuvre du Pse. Il a rappelé les mesures incitatives, notamment sur le plan fiscal, prises par les pouvoirs publics ces dernières années pour renforcer la capacité du secteur et inciter les entreprises à souscrire dans les produits d'assurance de la branche vie, collecteur de ressources à long terme.

Mouhamadou Moustapha Noba, président de la Fssa, a salué cette initiative visant à promouvoir le dialogue et le partenariat public-privé en vue d'une régulation des assurances. Il souhaite que cette concertation se déroule tous les ans pour apprécier le chemin parcouru et fixer le contrat-plan de l'année à venir dans le cadre stratégique tracé. « Cette séance de concertation, nous l'avons tant souhaité et attendu. C'est une grande motivation et opportunité », a déclaré Mamadou Lamine Guèye, président de l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés (Apsfd).