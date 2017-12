Sénégal: Système bancaire - Une nouvelle réglementation à partir du 1er janvier 2018

La Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao) a engagé des réformes en relation avec les banques et établissements financiers pour l'amélioration du système bancaire. Celles-ci entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2018.

Une nouvelle réglementation s'appliquera aux banques présentes au Sénégal à partir du 1er janvier 2018, a annoncé, hier, Ahmadou Aminou Lô, directeur national de la Bceao, à l'issue de la réunion trimestrielle avec les directeurs généraux des établissements de crédit du Sénégal. Il s'agit, a-t-il précisé, de la nouvelle réglementation prudentielle Bâle II et Bâle III et le Plan comptable bancaire révisé, deux projets phares de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao).

Le Plan comptable bancaire révisé porte sur l'organisation de la tenue des comptes et de la comptabilité dans les banques et établissements financiers. Il prend en compte de nouveaux éléments tels que la comptabilisation des titres et des éléments relatifs à la modernisation du reporting. Ainsi, obligation est faite aux banques de transmettre, chaque mois, leur situation. « Les banques sont tenues à partir du 1er février et au plus tard le 15 février de nous transmettre leur situation mensuelle selon le nouveau canevas. La situation mensuelle de janvier doit être donnée 15 jours après », a indiqué M. Lô.

Les normes de Bâle II et Bâle III instaurent un dispositif prudentiel pour stabiliser le système bancaire. Elles permettent à l'autorité monétaire et de supervision, c'est-à-dire la banque centrale, de s'assurer que les dépôts de la clientèle sont protégés. Par exemple les règles de Bâle II organisent la surveillance interne par un bon suivi des risques et la qualité des actifs. Quant aux normes de Bâle III, elles mettent l'accent sur le niveau et la qualité des fonds propres destinés à couvrir les risques. « Une banque n'a pas d'argent, elle a l'argent de ses déposants. C'est cet argent qui est transformé en crédit pour faire confiance à d'autres agents économiques en espérant que ces agents économiques vont rembourser l'argent qui leur a été prêté pour permettre à la banque de faire face au retrait des dépôts de la clientèle. Il est évident qu'à tout moment, nous devons nous assurer des conditions dans lesquelles les dépôts de la clientèle sont gérés. Un focus important est mis sur la qualité du crédit et du risque que la banque prend avec l'argent d'autrui », a expliqué Ahmadou Aminou Lô.

Si une banque veut davantage prêter à sa clientèle à partir de l'argent de ses déposants, elle doit être en mesure de garantir, en cas de pertes, que le capital versé par ses actionnaires suffira à apurer les pertes. Avec cette nouvelle réglementation, les banques seront assujetties à une obligation de communication plus rapprochée et plus compréhensible de leur situation financière. Elles ont l'obligation, chaque trimestre, de rendre compte de leur santé financière à la Banque centrale. Les premières déclarations devront être faites en avril 2018. « Globalement, les banques du Sénégal sont préparées à cette réforme grâce à un programme d'accompagnement rapproché de la Bceao », assure Ahmadou Aminou Lô. Il est confirmé par Seydou Nourou Sy, le vice-président de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Sénégal (Apbef). Il souligne que les banques ont bénéficié d'un accompagnement rapproché de la Bceao.