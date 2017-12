Sénégal: Conflit à Guédiawaye football club - Les matchs de Gfc Pro « suspendus », selon «Jappo Sa»

Soulagé par cette décision prise, selon les responsables de Jappo Sa, par une chambre indépendante, le président Diamil Faye, a déclaré que rien ne sera laissé au hasard dans ce combat pour une cause juste et pour le bien du football à Guédiawaye. Contacté, El Hadj Malick Sy, chargé de la communication de l'association Gfc, a confirmé cette révélation en précisant que la chambre nationale de résolution des conflits a même déprogrammé la prochaine rencontre de Gfc Pro avec la possibilité d'une seconde audition d'ici au 1er janvier. Il a expliqué que l'association n'y voit aucun inconvénient dès l'instant que c'est l'intérêt de Guédiawaye pour lequel l'association se bat qui est en jeu.

En fait, la bataille juridique entre Jappo Sa et le Gfc qui n'a pas fini de faire couler de l'encre a finalement atterri au niveau de cette juridiction qui a audité les responsables des deux parties pour tirer au clair le différend. Mais finalement, il a été « demandé aux deux parties de se mettre autour d'une table, conformément aux dispositions de l'article 4.8 du protocole qui les lie, et avant le 1er janvier 2018, afin que la deuxième audience puisse se tenir juste après, poursuit le communiqué.

