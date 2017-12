Sénégal: Tirage 1er tour Coupe de la Ligue - De belles rencontres en perspective !

Les 12 matchs du 1er tour de la Coupe de la ligue pro 2017-2018, dont le tirage au sort a été fait hier dans les locaux de la ligue, sont désormais connus. Des chocs, à savoir Ndar Guedj (L2) -Linguère (L1), Guédiawaye Fc (L1) -As Pikine (L2), As Douanes (L1) - Ngb (L1) et Asac Ndiambour (L 1) - Casa Sports (L 1), sont à noter. Des duels alléchants en perspective.

Le tirage au sort a été effectué hier en présence du premier vice-président de la ligue, Djibril Wade, du directeur exécutif Amssata Fall et des représentants des clubs. Les 24 équipes (10 L1 et 10 L2) vont devoir batailler ferme pour rejoindre les qualifiées d'office, à savoir Académie Génération Foot (championne L1 2016-2017, Stade de Mbour (Vainqueur Coupe de la Ligue 2016-2017), Mbour Petite Côte (Vainqueur Coupe du Sénégal 2016-2017) et Dakar Sacré-Cœur (Champion L 2 2016-2017) en 8ème de finale.

Autrement dit, 16 équipes joueront les 8èmes de finale (24 janvier) après ce premier tour prévu le 10 janvier prochain. Le premier vice-président de la Ligue, Djibril Wade, est d'ailleurs d'avis que de belles rencontres sont en vue avec de grands derbys.

Cependant, révèle-t-il, les sponsors ne sont pas encore au rendez-vous. « Pour le moment, les sponsors ne sont pas encore venus même si nous sommes en négociation très avancée avec certains. On ne désespère pas à avoir un sponsor d'ici la fin de l'année ». Au niveau sécuritaire également, la Ligue est en train de travailler avec la police pour établir un nouveau dispositif afin que les incidents de l'année dernière ne se reproduisent plus.

« Au niveau des clubs, les discussions sont très avancées avec les supporters, certains ont fait des assemblées générales pour en tenir compte. Il y a une conscience collective qui est en train de se dégager au niveau de la base comme du sommet. D'ailleurs avec la police, nous sommes en discussion et bientôt nous allons avoir un nouveau dispositif sécuritaire ».

Résultats du tirage

Ndar Guedj (L2) -Linguère (L 1), DiambarsFc (L 1) -Us Gorée (L 2), Yeggo (L2) -Jaraaf (L1), Asac Ndiambour (L 1) - Casa Sports (L 1), Renaissance de Dakar (L2) - KeurMadior (L2), Africa Promo Foot (L2) - Olympique de Ngor (L2), TeunguethFc (L1) - Cayor Foot Pro (L2), Duc (L2) - Ej Fatick (L2), Ucst Port (L2) - Etics (L2), Sonacos (L1) - Jamono Fatick (L2), As Douanes (L1) - NGB (L1), Guédiawaye Fc (L1) - As Pikine (L2)