Sénégal: Pse - Le PIT encourage la poursuite des programmes

« C'est bien l'observation de tels principes qui a conduit à la désignation du secrétaire général du Pit Sénégal, Samba Sy, comme ministre du Travail, du Dialogue Social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions. Le comité central entérine sans réserve cette décision et remercie le président de la République pour cette marque de confiance qui sanctionne la ligne de large rassemblement du Pit Sénégal », souligne la note.

Après avoir procédé à une analyse approfondie des grandes orientations et axes majeurs du programme de croissance tracé dans le Plan Sénégal émergent (Pse), Samba Sy, leader du Pit et ses camarades donnent leur accord total pour « la poursuite de la mise en œuvre de ces orientations qui visent, à terme, à soulager progressivement de leurs souffrances les couches les plus vulnérables de notre société et à amorcer les bases d'un développement endogène et durable ».

