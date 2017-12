Sénégal: Dialogue politique - Bby invite l'opposition à participer aux concertations

Réuni en séance ordinaire, le Secrétariat permanent (Sep) de la coalition « Benno Bokk Yakaar » (Bby) a invité l'opposition à rejoindre la table des négociations pour trouver ensemble des solutions aux difficultés notées.

Le Secrétariat permanent (Sep) de la coalition « Benno Bokk Yakaar » (Bby) qui s'est réuni en séance ordinaire salue la nomination et l'installation de l'ambassadeur Saïdou Nourou Bâ à la tête du Cadre de concertation sur le processus électoral. Il regrette toutefois l'attitude de l'opposition qui a boycotté les travaux et appelle ses membres à rejoindre la table des concertations pour trouver ensemble des solutions aux difficultés notées.

Concernant la Déclaration de politique générale, Bby exprime ses vives félicitations au Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne. L'exercice du chef du gouvernement consistait à faire partager l'engagement du chef de l'Etat, Macky Sall, pour « la construction d'une société plus juste et plus solidaire », « un Sénégal d'inclusion et de cohésion sociales », lit-on dans un communiqué parvenu à la rédaction. Cet engament décline également une vision stratégique d'un « Sénégal de tous, un Sénégal pour tous », ajoute les membres de la coalition Bby. Selon le Sep, le Premier ministre a fourni des données chiffrées illustrant, de manière concrète, les efforts accomplis par son gouvernement dans la voie de l'édification d'un « Sénégal de tous, le Sénégal pour tous ».

Mais, loin de tomber dans l'euphorie et la satisfaction, le Premier ministre a rappelé, faisant ainsi preuve d'une grande modestie, que « ces performances, aussi louables soient-elles, sont loin d'être des motifs de satisfaction. Elles sont davantage, pour nous, des incitations à travailler plus, pour encore plus de résultats », explique-t-on dans le communiqué.

Le Sep félicite, par ailleurs, le président Macky Sall pour le démarrage effectif de la construction de la nouvelle usine d'eau potable de Keur Momar Sarr (Kms3) d'une capacité finale de 200.000 m3/j. Avec cet ouvrage, troisième unité du genre, le Sénégal couvre de plus de 60 % des besoins en eau de la capitale. Une volonté qui témoigne de l'ambition du président de la République de faire de Thiès un hub multidimensionnel et un pôle de développement dynamique, rappelle le Secrétariat exécutif de Bby. Sur la situation internationale, il condamne avec fermeté « l'intrusion délibérée du Conseil de la mairie de Paris ; en tête, la maire de la capitale française ». Mme Hidalgo aurait plus à s'occuper de ses grandes roues, qu'elle sache que la « Françafrique » est révolue, rapporte le texte.