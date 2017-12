Sénégal: Collecte des informations agricoles - La Dapsa dotée de 107 nouvelles tablettes

Le Projet de développement d'une résilience à l'insécurité alimentaire récurrente au Sénégal (Driars) a offert à la Direction de l'analyse, de la prévision et des statistiques agricoles (Dapsa) un lot de 107 tablettes de dernière génération. La cérémonie de remise de ce lot s'est déroulée hier dans les locaux dudit projet.

Ces tablettes vont aider la Dapsa dans son travail de collecte de données et suivi évaluation des activités agricoles. Selon le coordonnateur du projet, Cheikh Oumar Ndiaye, l'une des missions essentielles de la Dapsa est de faire la collecte des données statistiques agricoles sur l'ensemble du territoire national. Pour faire ce travail, les services de la Dapsa ont besoin d'être appuyés en matériel pour « améliorer sensiblement leurs capacités d'intervention dans la collecte de données et dans le traitement des informations ».

« Les données collectées par la Dapsa peuvent être mal interprétées par certaines personnes mais ces informations ne souffrent d'aucune contestation parce qu'elles suivent un processus scientifique normé au niveau international. Aujourd'hui, le Sénégal a l'honneur et le privilège de pouvoir se targuer d'avoir des statistiques reconnues par toutes les institutions au niveau international », a déclaré Cheikh Oumar Ndiaye.

Le directeur de la Dapsa a apprécié le geste de « haute valeur » du coordonnateur du projet de développement d'une résilience à l'insécurité alimentaire récurrente au Sénégal. D'après Ibrahima Mendy, à travers ce geste, le coordonnateur de la Driars est en train de mettre en œuvre une décision du ministre de l'Agriculture qui est la Solidarité institutionnelle. « Ces tablettes nous permettront de mieux mettre en œuvre l'une de nos missions qui est la collecte de données et le suivi évaluation des activités du ministère de l'Agriculture mais également du Plan Sénégal émergent. Ce matériel constitue un maillon important de notre dispositif », s'est réjoui M. Mendy.

Par le passé, se rappelle Ibrahima Mendy, toutes les enquêtes réalisées par la Dapsa étaient faites à l'aide de papiers et de stylos. Cependant, avec les Technologies de l'information et de la communication (Tic), la Dapsa a révolutionné son système de travail en accordant une place particulière aux Tic. Cette nouvelle donne a permis à la Dapsa d'améliorer la qualité des données qu'elle collecte. Avec ces 107 nouvelles tablettes, la direction de l'analyse, de la prévision et des statistiques agricoles vise à « généraliser les enquêtes numériques » et à parvenir à une « plus grande réactivité en cas de modification des questionnaires » mais aussi à une « plus grande célérité dans le remontée des données ».

« Le projet Driars va significativement contribuer à la production de données pertinentes de meilleure qualité, acquises à moindre coût pour une prise en charge de décisions éclairées dans le domaine du développement rural en général et du renforcement de la résilience des populations particulièrement les plus vulnérables », indique une note remise à la presse.