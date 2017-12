Sénégal: 26ème Fidak - Les exposants de Kaolack cherchent clients désespérément

Malgré la richesse de leurs produits provenant pour la plupart de la région centre, les exposants de la région de Kaolack attendent encore des clients qu'ils peinent à voir.

La région de Kaolack est bien présente à la 26ème foire de Dakar. Ils sont dix voire quinze exposants venus à Dakar avec des produits divers allant des céréales locales à la maroquinerie en passant par l'ameublement, etc.

C'est une palette d'articles qu'on trouve dans le stand de la région centre perché sur l'esplanade des régions. Seulement, les commerçants passent plus leur temps à tailler bavette qu'à discuter avec des clients. Ces derniers se font rares. « Nous ne vendons pratiquement rien dans la journée et pourtant il y a des produits de qualité qu'on a amenés cette année », déplore Anta Badiane spécialisée dans la vente des céréales locales. Ce sont les mêmes complaintes avec Dida Diko qui est venue avec plusieurs variétés de jus locaux concentrés. Sur la table de l'exposante, on découvre des jus de citron, « tamarin, bissap ou soump ».

La vendeuse étale aussi des variétés de farines enrichies de maïs, niébé ou encore le « Ngourbane », une recette très efficace contre la fatigue, l'asthénie et les maladies comme le paludisme. « On a vendu très peu de produits depuis le début de la foire, mais on reste confiant », dit la jeune dame. A côté d'elle, Fatoumata Coulibaly vend des perles qu'elle a accrochées au mur. Des bijoux, des colliers et même des bagues sont proposés aux clients qui se font désirer.

Pour les exposants de Kaolack, leur installation sur l'esplanade réservée aux régions constitue un gros handicap pour l'écoulement de leurs produits. « Les gens ne savent même pas qu'il y a des expositions ici et rien n'est fait pour valoriser le stand des régions », signale Anta Badiane. Le même constat est fait par la coiffeuse Ami Diop.

Avec ses perruques, chignons et ses tresses prêtes à porter, la jeune dame cherche client désespérément. « Cela fait 6 ans que je viens à la Fidak, mais on fait de moins en moins de profit. Les clients ne viennent que rarement et ce n'est pas encourageant », déplore la coiffeuse. Toutefois, Anta Badiane a trouvé une explication à cette absence des clients, car selon elle, il y a beaucoup d'autres petites foires qui sont organisées quotidiennement dans les communes et quartiers.

« Il s'y ajoute que depuis qu'on a décidé d'organiser chaque année la foire, l'affluence n'est plus au rendez-vous. Il faut revoir cette mesure si on veut aider les commerçants comme nous », peste la dame. Pour l'heure, ces exposants de Kaolack restent optimistes et espèrent pouvoir écouler leurs produits avant la fin de cette 26ème Fidak.