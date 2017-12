Sénégal: Médina Gounass et « Daaka » - Les travaux de modernisation lancés

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Abdoulaye Daouda Diallo, a lancé, hier, les travaux de modernisation de Médina Gounass et du « Daaka », informe un communiqué.

La cérémonie, selon le document, s'est tenue sur le site du « Daaka ». Le ministre a informé que le projet va coûter 29 milliards de FCfa. Il concerne la voirie de Médina Gounass pour un linéaire de total de 36 km de route bitumée avec assainissement et éclairage public, les tronçons reliant Médina Gounass aux autres localités pour un linéaire total de 92 km dont 28 km à bitumer et la modernisation du « Daaka » pour 1.071 ml de voirie bitumée et 7.500 m2 de plateforme.

Toutefois, il a informé que les travaux concernant Medina Gounass seront suspendus au profit de ceux du « Daaka », promettant de livrer les gros œuvres du « Daaka » avant la prochaine commémoration du retrait spirituel du Khalife général de Médina Gounass prévue au mois de mars. M. Diallo a aussi annoncé la mise en place de pare-feux tout autour du « Daaka » et de part et d'autre de la route principale, la réalisation de voirie, de sanitaires et de cuisines sur le site.

Il y aura également la réalisation d'un système de pavage bien adapté au relief accidenté de la zone qui va permettre d'utiliser beaucoup de mains-d'œuvre. Thierno Amadou Tidiane Bâ, Khalife général de Médina Gounass, a exprimé sa satisfaction. Il a remercié le président de la République pour son engagement en faveur du Sénégal en général et de Médina Gounass et du « Daaka » en particulier. Il a prié pour qu'il réussisse sa mission et ses ambitions pour le Sénégal, note le communiqué.