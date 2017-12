Ile Maurice: Appel à l'aide - Le cauchemar de Rosemay et de ses trois enfants

C'est en 2016 que la vie de Rosemay a empiré. Lorsque sa fille aînée a fait une tentative de suicide, après avoir été victime d'attouchements. Depuis, la jeune femme et ses trois enfants vivent dans la misère.

On lui donnerait facilement dix ans de moins. Rosemay Legrand a 43 ans. C'est seule et avec beaucoup de difficultés qu'elle élève ses trois enfants. Lorsque nous la rencontrons, elle est accompagnée de sa petite de 10 ans et nous ne savons pas grand-chose d'elle. Une de ses amies nous a téléphoné pour nous demander s'il était possible de lui venir en aide. Nous prenons rendez-vous le jour même. Pour sa sécurité, nous ne dirons pas où elle habite.

Il est 18 heures. Il fait encore jour. Rosemay nous attend devant l'allée qui mène vers l'endroit qu'elle a du mal à décrire comme sa maison. Cette maman courage nous ouvre les portes de son «salon» et nous comprenons tout de suite pourquoi nous sommes là. Dans cette pièce principale, il n'y a que trois meubles. Une petite table qu'elle a héritée de son frère décédé trop tôt, la mini télé que son amie lui a donnée pour que son fils de 6 ans puisse se consoler et un matelas sur lequel sont rangées quelques peluches.

Elle demande à son petit dernier d'interrompre son dessin animé et d'aller dans la chambre. Il ne bronche pas. Elle restera debout et commence son récit. Rosemay raconte qu'elle n'a pas toujours vécu dans des conditions pareilles. Même si sa vie n'a pas été simple, les choses ont empiré en 2016. Sa descente aux enfers a commencé lorsqu'un jour, en revenant du travail, elle trouve sa fille de 15 ans endormie...

La tentative de suicide de sa fille est la goutte d'eau

«Je suis allée la voir, elle dormait depuis trop longtemps. Lorsque j'ai essayé de la réveiller, je suis tombée sur une lettre qu'elle avait mise sous son oreiller. Je l'ai lue et je me suis dit que c'en était trop, dit Rosemay, dont la voix commence à trembler. J'ai demandé à son père de l'emmener à l'hôpital mais il a refusé. Il l'a emmenée chez un médecin du privé. Ma fille avait écrit dans sa lettre qu'elle ne pouvait plus vivre avec un lourd secret et qu'elle préférait en finir.» Elle fait bien attention de ne pas parler trop fort puisque son benjamin n'est jamais loin.

Rosemay poursuit son récit. Elle explique que dans sa lettre, son adolescente racontait qu'un soir alors que son père était ivre, il a fait des attouchements sur elle. Lorsque Rosemay confronte son époux aux dires de la jeune fille, sa réponse la laisse sans voix. «Il m'a dit qu'il ne savait pas ce qu'il faisait et qu'il l'a prise pour moi. Pour moi, ce n'était plus possible de rester avec cet homme sans rien faire. Je devais faire quelque chose pour ma fille. Je suis allée à la police pour porter plainte contre lui pour attentat à la pudeur», ajoute la jeune femme.

«Sa famille nous a séquestrés et nous a frappés et il n'a rien fait !»

Elle regagne son domicile par la suite. Loin de se douter qu'elle subirait la colère des proches de son époux. «Ses parents nous ont mis, mes enfants et moi, dans une chambre et ils nous ont frappés. Il n'a rien fait», soutientelle. Rosemay n'arrive plus à contenir ses larmes.

Après cet épisode, elle trouve refuge chez son frère pendant un moment. Entre-temps, son mari entame les procédures de divorce. «Je me suis présentée en cour et je n'avais pas d'argent pour prendre un avocat et un avoué. Il n'y a eu que deux convocations. À la deuxième convocation, le divorce a été prononcé. Il a été décidé qu'il me verserait une pension alimentaire de Rs 5 000 par mois pour mes trois enfants. Quand j'ai voulu savoir comment était calculée cette somme, on m'a expliqué que c'est tout ce que je pouvais toucher parce que mon mari est chauffeur de taxi.»

Pas de frigo, pas de meubles...

Employée de maison, Rosemay ne touche que Rs 6 000. Elle décide donc de prendre les Rs 5 000 de pension qu'elle obtient de son ex-mari pour payer le loyer. Sauf que la maison dans laquelle elle vit n'est pas meublée. Et elle n'a rien pu emmener de son ancien domicile, étant donné que tous les biens sont au nom de son ex-époux, bien qu'elle ait contribué.

«J'achète les choses au jour le jour parce que je n'ai pas de réfrigérateur. Mes enfants n'ont pas d'armoire, donc les vêtements, nous les mettons au bas. Tout ce qu'ils ont c'est mon soutien. Nous sommes très soudés... » Elle ne peut plus parler. Rosemay fond en larmes.

Elle nous confie qu'elle n'arrive pas toujours à gérer les choses et que la vie que mènent ses enfants n'est pas ce dont elle avait rêvé pour eux. «Mon petit me pose plein de questions lorsqu'il voit les autres enfants. Il me demande pourquoi nous vivons comme ça. J'essaie de lui expliquer que c'est la vie et qu'il y a des hauts et des bas. Ces choses-là sont compliquées pour un enfant de 6 ans», dit-elle en poussant un soupir.

Enfance volée

Depuis ces différents événements tragiques, les trois enfants de Rosemay sont suivis par un psychologue de la Child Development Unit. Rosemay tente tant bien que mal d'offrir un minimum de confort à ses enfants. «Mon aînée fait une classe importante et lorsqu'elle a des recherches à faire, elle compte sur une de ses amies qui est heureusement toujours là pour elle. Nous n'avons ni ordinateur, ni téléphone, ni Internet à la maison.»

De là où nous sommes, nous remarquons un sapin artificiel et très peu décoré dans une pièce quasiment vide. «C'est tout ce que j'ai pu faire pour ce Noël... » confie-t-elle, l'air désolé.