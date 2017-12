Afrique: L'UNICEF salue la nomination de sa prochaine Directrice générale

communiqué de presse

L’UNICEF salue l’annonce faite aujourd’hui par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, de la nomination de Henrietta H. Foreau poste de Directrice générale de l’UNICEF. Mme Fore succédera à Anthony Lake au terme de son mandat, le 31 décembre 2017.

Mme Fore a à son actif plus de quatre décennies d’expérience dans la fonction publique, qui l’ont conduite à être la première femme Administratrice de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et Directrice de l’aide étrangère des États-Unis au Département d’État des États-Unis (de 2007 à 2009). Dans sa carrière à l’USAID, elle a auparavant été Administratrice adjointe pour l’Asie et Administratrice adjointe pour l’entreprise privée (de 1989 à 1993).

Elle a en outre occupé les fonctions de Sous-Secrétaire d’État à la gestion, de Directrice générale des opérations du Département d’État et de 37e Directrice de l’Hôtel de la monnaie au Département du Trésor.

Mme Fore est actuellement Présidente du Conseil d’administration et Présidente-directrice générale de Holsman International, une société de production et d’investissement. Elle a également présidé le conseil d’administration de nombreuses entités à but non lucratif ou à but lucratif, ou en a été membre, en mettant l’accent sur le développement et en agissant auprès des enfants du monde.

« La vaste expérience de Henrietta Fore enrichira l’action de l’UNICEF en faveur des enfants », a déclaré M. Lake. « Je sais que cette organisation la soutiendra de la même manière qu’elle m’a soutenu. Sa réussite sera la réussite de l’UNICEF et par conséquent une réussite pour les enfants. »

Mme Fore deviendra la septième Directrice générale le 1er janvier 2018.