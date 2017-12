Mauritanie: Congrès du parti islamiste Tawassoul, première force d'opposition

Va-t-on vers un réchauffement diplomatique entre le Maroc et la Mauritanie ? La nomination cette semaine d'un… Plus »

Le nouveau leader devra ensuite rapidement se mettre au travail. Les deux prochaines années s'annoncent chargées avec des élections municipales et législatives l'année prochaine, et présidentielle l'année suivante. A ce stade, Tawassoul, qui n'a jamais brigué la magistrature suprême, n'affiche toujours pas d'ambition pour 2019. La priorité aujourd'hui, assure Jemil Ould Mansour, c'est avant tout l'unité de l'opposition pour que l'alternance soit possible.

L'actuel leader, qui n'a jamais caché sa proximité avec les Frères musulmans, jouit d'une réputation de « modéré ». Aura-t-il un successeur qui lui ressemble ou une tendance plus radicale va-t-elle prendre le dessus ? Une dizaine de noms circulent pour l'instant et il faudra attendre la fin du week-end pour que la question soit tranchée.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.