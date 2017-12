Congo-Kinshasa: Trois nouveaux prévenus poursuivis dans le procès des ADF à Beni

Plus de 2.650 personnes ont fui la province d'Ituri en République démocratique du Congo (RDC) vers… Plus »

De son côté, Jason Stearns, le directeur du GEC, se dit « profondément préoccupé » par les accusations portées contre deux de ses chercheurs. Il déplore le fait que le fond des accusations portées contre eux ne soit « pas clair » et encourage « le système judiciaire congolais à se concentrer sur la recherche des auteurs de ces massacres odieux et à ne pas réprimer la recherche indépendante ». La prochaine audience dans ce dossier est prévue mardi 26 décembre.

Parmi ces nouveaux prévenus, il y a Christian Muké, éditeur pour le groupe de presse Rafiki, Jean-Paul Ngahongondi, défenseur des droits de l'homme et un certain monsieur Esai. Tous les trois sont actuellement en fuite, ils n'ont pas répondu aux dernières convocations de la cour militaire qui disait vouloir les entendre comme « renseignants », de peur, comme Thembo Kalimuli il y a trois semaines, d'être placés en détention l'issue de leur audition.

Trois nouveaux prévenus dans le procès dit « des ADF » à Beni sont poursuivis pour « démoralisation de l'armée en vue de nuire à la défense nationale ». Ils sont chercheurs, journalistes ou membres de la société civile. Ils avaient été appelés à témoigner comme « renseignant à charge », notamment sur l'implication de hauts dirigeants de l'armée dans les massacres. Mais finalement, comme Thembo Kalimuli, déjà, il y a 3 semaines, ils se retrouvent poursuivis et encourent une peine de 20 ans de prison. Une nouvelle preuve que la question du rôle présumé de certains FARDC dans les massacres de Beni est un sujet sensible.

