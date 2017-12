Afrique: Célébration de la naissance de Jesus Christ - Noël de tous, noël chretien

A l'instar de la communauté mondiale, les chrétiens du Sénégal vont célébrer la naissance de Jésus Christ. Pour cette année, les cérémonies se dérouleront à partir de dimanche avec la messe de minuit suivie de la célébration solennelle le lundi. Toutefois, force est de reconnaître que la fête de Noël est devenue une festivité pour tous. Suivons cet enseignement de l'église catholique.

25 décembre, jour de Noël pour la communauté catholique qui va célébrer la naissance de Jésus Christ, venu au monde pour sauver les fidèles. Pour cette année, la commémoration de l'avènement de Jésus va démarrer à partir du dimanche avec la traditionnelle messe de minuit. Selon la liturgie catholique, c'est au cœur de la nuit que Jésus est né.

Toutefois, l'Eglise fait remarquer que Noël est aussi considéré par la communauté sénégalaise comme un moment pour faire plaisir aux enfants avec la présence de cadeaux. De ce fait, les questions qui suivent, s'imposent à tout croyant. Qu'attendons-nous de Noel ? Est-ce bien ce que l'Eglise nous propose ? Pour l'Eglise ; «en voyant ce qu'il tend à devenir dans notre monde, nous devons nous inquiéter. Ne nous laissons-nous pas nous-mêmes entrainer loin du mystère véritable?»

Aujourd'hui, pour beaucoup, Noël n'est qu'une brève parenthèse dans l'existence, à savoir moment féérique permettant d'échapper un instant à la « médiocrité » quotidienne, fête de l'intimité familiale marquée par une atmosphère de merveilleux. Il y a la surprise des cadeaux, scintillement de la lumière sur le sapin. Parfois encore subsiste la crèche, souvenir émouvant d'une belle histoire. Noel rêve, rien que rêve pour c'est derniers.

Cependant, on remarque aussi, de plus en plus le merveilleux, même non chrétien disparait. Le père Noël lui-même n'est plus qu'un dérisoire distributeur de tracs pour les grands magasins. Ce qui compte, c'est la consommation. « On croit pouvoir mesurer la qualité de la fête à son budget. On ne rêve même plus. On bave» déclare le clergé.

« Par contre en voyant approcher Noël, d'autres ont peur » nous dit l'église. Et de poursuivre : « ils savent qu'ils seront déchirés par le souvenir des jours heureux, par la nostalgie d'un souvenir impossible. Pour beaucoup la réalité ne permet aucune illusion».

QU'EST DONC DEVENUE LA FETE QUI CELEBRAIT LA GLOIRE D'UN PAUVRE DE CE MONDE ?

Pour comprendre Noël, il faut se souvenir que les textes évangéliques qui en parlent ont été écrits après la pâque, c'est-à-dire après la difficile découverte faite par les apôtres que la plénitude de la vie supposait le passage par la mort et le renoncement à leurs illusions. Pour ça, les récits concernant la naissance de Jésus sont déjà une invitation à entrer dans cette perspective. La nativité, est aussi la manifestation éclatante de l'amour miséricordieux de Dieu que veut faire découvrir Luc. Mais, cette manifestation ne peut être accessible qu'aux pauvres, à ceux qui ne sont encombrés ni de leurs biens ni d'eux-mêmes. « Le verbe est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu, commentera plu tard Saint Jean. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu ».

Noël, moment merveilleux ne pouvant laisser place qu'à la désillusion amère ? Non. C'est le prologue d'une épreuve dont les Chrétiens peuvent déjà percevoir la nature et l'enjeu. De ce fait, l'église se demande : Saurons-nous entendre et accepter l'invitation à quitter nos rêves pour entrer dans les vues de Dieu ? « Si oui, mais oui seulement, la fête deviendra source de vraie joie et de véritable espérance. Elle nous annonce que déjà, nous possédons la vraie vie, car « Dieu est avec nous. La lumière le repas, les cadeaux trouveront leur vrai sens. Ils reflèteront sensiblement l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs » conclut l'enseignement sur la liturgie de Noël. Bonne fête de Noël à la communauté chrétienne.