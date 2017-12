Niger: Emmanuel Macron réveillonne avec les troupes françaises dans le pays

Le président français Emmanuel Macron est arrivé vendredi 22 décembre en fin de journée au Niger pour réveillonner avant l'heure avec des centaines de soldats français déployés dans le cadre de la mission Barkhane pour lutter contre les groupes jihadistes au Sahel.

Le président français a d'abord prononcé un discours de 20 minutes sur la base aérienne projetée de Niamey. Venu passer Noël avant l'heure avec les forces françaises déployées au Sahel, il s'est adressé aux soldats de la force Barkhane.

Emmanuel Macron a notamment insisté sur le devoir de reconnaissance que leur doit l'ensemble de la nation française, particulièrement en ce moment de fêtes de fin d'année.

En ce moment même, la France s'apprête à entrer dans cette période qui se veut plus gaie, plus légère, plus familiale, qui parfois est aussi plus grave et recueillie, mais qui n'est jamais ordinaire, de ces fêtes de fin d'année. Votre mission ne s'arrête pas pour autant, parce que pour vous, la trêve n'est pas permise. Je sais aussi que lorsque Noël arrive et que la fin de l'année advient, il y a des femmes et des hommes et des enfants qui vous attendent et qui ne vous ont pas. Alors qu'ils sachent que dans ces moments-là, c'est du temps que vous donnez à la nation, et que la nation le sait, et qu'elle vous en remercie. J'ai confiance en vous et je voulais vous dire ce soir, alors que l'année s'achève, que la France est fière de vous.

Place ensuite aux festivités pour le chef de l'Etat, qui a pris place au milieu des soldats pour le dîner de gala spécialement préparé par le chef de l'Elysée, Guillaume Gomez, arrivé de Paris la veille.

Le repas s'est terminé par un gâteau d'anniversaire bleu-blanc-rouge et un « Joyeux anniversaire » entonné par l'assistance, au lendemain des 40 ans du président.

Il représente l'ensemble des Français auprès de nous. Ça fait plaisir qu'il se soit déplacé pour nous rencontrer.