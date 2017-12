Cameroun: Ahmed Abba, correspondant de RFI en haoussa, est libre

Moins d'une heure plus tard, le journaliste était libre. Quelques amis d'Ahmed Abba, ses avocats et des journalistes ont célébré l'événement jusque tard dans la nuit dans un hôtel huppé de Yaoundé.

Je suis très content, je suis vraiment très, très content d'être libre à la veille de Noël. Je suis actuellement à l'hôtel avec mon patron Yves Rocle, avec mes avocats et mon collègue Polycarpe Essomba. C'est un cadeau de Noël. La famille RFI a beaucoup travaillé pour moi, ils m'ont beaucoup soutenu. Tous les comités internationaux et camerounais de la presse m'ont beaucoup soutenu. Grâce à ça, j'ai tenu.

Ahmed Abba a recouvré la liberté ce vendredi 22 décembre. Le correspondant de RFI au Cameroun en langue haoussa était accusé de terrorisme pour avoir couvert les activités de Boko Haram au nord du pays. Il a été acquitté jeudi des faits les plus grave par le tribunal militaire de Yaoundé, mais a été condamné à 24 mois de prison pour « non dénonciation », une peine largement couverte par sa période de détention.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

