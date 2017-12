Cameroun: Bonne gouvernance : La Commune de Bangangté parmi les derniers de la classe dans la Région de l'Ouest

Le résultat a été dévoilé courant du mois de novembre 2017 dans les services du Gouverneur de la Région, en présence du secrétaire général de la Région, des autorités administratives, des, maires, des responsables du Pndp, des organisations de la société civile, des professionnels des médias et des journalistes rattachés à différents organes de presse.

« Incroyable pourtant vrai. Donc le maire de Bangangté n'a passé le temps qu'à vendre le vent aux pauvres populations de Bangangté? S'est interrogé sous cape, un journaliste visiblement désarçonné. Et de continuer par un adage populaire mi-comique, mi-tragique : « 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le patron. De toutes les façons, Célestine Ketcha devrait se rendre compte de ce que sa supercherie dans ses discours, ses petits mensonges dans les journaux et envolées rhétoriques à la télévision ne passeront plus. C'est vrai que les tonneaux vides font trop de bruit. A travers ce résultat objectif, chacun peut se faire une petite idée de ce qu'elle représente exactement en termes de gestionnaires des ressources publiques ». Avant de conclure qu' « il n'y avait pas moyen de tricher le tour ci ».

A côté de la commune de Massagam (dans le Noun), bon dernier de la classe, il faut encourager les communes de Batié (dans le haut-plateau) dans la catégorie 4 et de Fokoué (dans la Menoua), catégorie 3 qui ont empoché chacune, un chèque de 50 millions. Pour le maire Youdom Gustave de la commune de Batié, les « 50 millions », produiront encore plus de cordes à son arc. Il s'agira de renforcer le patrimoine de la commune comme la construction des ponceaux, la réhabilitation des salles de classe. Mme Demenou Tapamo, chef de l'exécutif de la commune de Fokoué à son tour, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. L'engagement a été pris pour qu'elle réalise la même performance en 2018.

Classement catégorie 3 : 1e Fokoué, 2e Kouptamo, 3e Bamendjou, 4e Magba, 5e Galim, 6e Bafoussam 1e , 7e Koutaba, 8e Dschang, 9e Foumbot, 10e Banwa, 11e Babadjou, 12e Kekem, 13e Nkong-zem, 14e Bangourain, 15e Bangou, 16e Foumban, 17e Bazou, 18e Banka, 19e Bafoussam 3e , 20e Mbouda, 21e Bandja, 22e Santchou, 23e Malentouen, 24e Bangangté, 25e Pete Bandjoun, 26e

Penka-Michel, 27e Njimom, 28e Batcham, 29e Bafoussam 2e , 30e Bafang, 31e Baham, 32e Massagam.

Note du Pndp (source site web)

En tant qu'outil gouvernemental d'appui à la maîtrise d'ouvrage communale, le Programme National de Développement Participatif (PNDP), partenaire de l'Association Internationale des Maires Francophones (AIMF) dans le déploiement du progiciel de gestion des finances locales, SIM_ba, vient de lancer un concours visant à primer les communes les mieux gérées du Cameroun.

Outre l'appropriation du projet de modernisation de la chaîne budgétaire et comptable des communes à travers le progiciel SIM_ba, les communes seront évaluées sur le dépôt régulier des états financiers de la commune aux Institutions habilitées (Trésor, Chambre des comptes de la Cour Suprême), la mobilisation des recettes fiscales propres, la diffusion du budget communal et du compte administratif auprès des populations, le fonctionnement du Comité Technique Communal de suivi du Budget d'investissement public (BIP), la cohérence entre les investissements financés sur fonds propres de la commune et le Plan communal de développement (PCD), la mise en place d'un mécanisme fonctionnel d'entretien et de pérennisation des ouvrages, la mise en œuvre des solutions endogènes dans les villages, la contractualisation des cadres communaux recrutés avec l'appui du PNDP et enfin la bonne utilisation du PRO_ADP.