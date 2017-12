Afrique de l'Ouest: Financement - La BRVM lance son troisième compartiment pour les PME

(Ecofinance.sn Dakar) - Longtemps espéré, désormais réalité, le Troisième Compartiment de la BRVM, qui constitue une avancée majeure pour le Marché Financier Régional de l'UEMOA, vise à offrir aux PME un accès à des capitaux à long terme en vue d'accélérer leur croissance et d'en faire des champions des économies de la sous-région.

La BRVM veut ainsi apporter sa contribution à la problématique du financement des PME dans l'UEMOA. Ouvrant la cérémonie de lancement, Dr EdohKossiAmenounve, Directeur Général de la BRVM, a indiqué que la BRVM, qui a atteint l'âge de la majorité car elle a eu 21 ans d'existence la veille de l'évènement, avait reçu pour missions principales d'organiser le marché boursier..

Il a par la suite relevé que ces réalisations, bien que louables, ont laissé sur le quai les PME qui pourtant représentent 80% du tissu économique de la zone UEMOA. Toutes choses qui ont conduit à des réflexions en vue de la création d'un compartiment dédié aux PME.

Avant de souhaiter que « ce Troisième Compartiment soit l'un des leviers de la transformation économique de notre sous-région en faisant émerger les champions nationaux et régionaux que nous appelons tous tant de tous nos vœux pour une croissance durable et mieux partagée dans l'UEMOA ».

Quant à Monsieur Mamadou Ndiaye, Président du Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF), Organe de régulation du Marché Financier de l'UMOA, il a réitéré «l'engagement du Conseil Régional à œuvrer de concert avec la BRVM et tous les autres acteurs de la place financière de l'UEMOA, à l'avènement d'un Marché Financier Régional plus profond, plus efficace dans un cadre réglementaire plus renforcé et en permanente adéquation avec les différents enjeux contemporains».