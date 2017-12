Sénégal: Procédures douanières - Un responsable appelle à trouver des mécanismes pour réduire les délais

Selon ce document, la dématérialisation des procédures et des formalités du commerce extérieur permet la réduction des délais et du coût de passage en douane.

Le colonel Diop a expliqué que le temps gagné à travers la dématérialisation des opérations douanières, permettra également de booster l'économie sénégalaise. "Nous sommes à plus de 600 milliards de FCFA des recettes annuelles, cela veut dire que la douane, c'est 1,7 à 1,8 milliard FCFA par jour liquidé dans le système de dédouanement. Donc, si le système était manuel, on aurait des difficultés à réaliser ces performances", a-t-il vanté.

Dakar — Le chef du bureau des relations publiques et de communication de la Direction générale des douanes, Papa Amadou Gamby Diop, a souligné vendredi à Dakar la nécessité de trouver des mécanismes visant à réduire les délais des procédures douanières pour rendre les entreprises plus compétitives.

