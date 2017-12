Sénégal: Violences basées sur le genre - Un taux de plus de 50% à Fatick (officielle)

De même, il a été suggéré la création d'un bureau régional qui sera chargé de prendre en charge l'ensemble des préoccupations. Ce bureau, a expliqué Cheikh Ndiaye, va également gérer le système d'information pour avoir un certain nombre d'éléments et de statistiques fiables qui vont renseigner les acteurs de la région de Kaffrine sur l'ampleur du phénomène.

Dans ces quartiers, a fait remarquer la directrice de la famille et de la protection des groupes vulnérables, sont notés des viols et toutes sortes de violences basées sur le genre. "En ce qui concerne le mariage précoce, il y a un taux élevé à Kaffrine. Il y a plusieurs sortes de violences dans la région de Kaffrine", a-t-elle déploré.

Kaffrine — Le taux de prévalence des violences basées sur le genre (VGB) se chiffre à plus de 50% dans la région de Kaffrine, a révélé, vendredi, la directrice de la famille et de la protection des groupes vulnérables au ministère de la Femme, de la Famille et du Genre, Coumba Thiam Ngom.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.