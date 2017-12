Cote d'Ivoire: Concert de Noël - Arafat, Akon, Alpha, Les patrons...au stade de l'Université FHB

Les mélomanes ont pu aussi découvrir de nouvelles danses annoncées pour cette fin d'année. La danse « Babayou » (on soulève une main on remue le corps) de Zouglou Makers et le « Zigoto » (la main sur la hanche et on remue le corps) signé Les Patrons.

Trois jours de show-live (21, 22 et 23 décembre) au stade de l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody, à l'occasion du concert de Noël dénommé « concert Mtn Music » organisé par le groupe Mtn-Ci en partenariat avec la radio "Trace Fm".

La première journée a été marquée par le « match » explosif entre le Zouglou représenté par le groupe "Les Patrons" et "Zouglou Makers" et le "coupé décalé" dignement représenté par "Dj Mix 1er" et "Dj Arafat".

Les mélomanes ont pu aussi découvrir de nouvelles danses annoncées pour cette fin d'année. La danse « Babayou » (on soulève une main on remue le corps) de Zouglou Makers et le « Zigoto » (la main sur la hanche et on remue le corps) signé Les Patrons.

La soirée a été également animée par l'artiste comédien Ramatoulaye Dj, le Disk- joker Arsenal Dj, le père du "cheribouka", Safarel Obiang, Kérosène DJ, Hernano Zayone, Les leaders, Yabongo Lova.

Il importe de souligner que cette soirée a été l'occasion pour le groupe Mtn de présenter ses nouveaux produits au public: l'application Music+ téléchargeable sur Youtube, l'inscription des dates anniversaires, l'identification des dates anniversaires, des jeux vidéo. Plusieurs lots ont été distribués au public (des recharges, des portables, etc.).

La deuxième journée de ce rendez-vous musical sera marquée par la prestation inédite de l'artiste américano-sénégalais Akon et des grands noms du Rap ivoirien, Kiff No beat, force One, Shado Chris...

Le clou du festival sera l'affaire de la star du reggae ivoirien, Alpha Blondy qui sera en attraction ce samedi 23 décembre 2017, toujours au stade de l'université. La dernière prestation d'Alpha Blondy en Côte d'Ivoire remonte à 2015, après le sacre des Éléphants footballeurs. Il sera précédé sur scène par la talentueuse Josey, Ariel Sheney, Mulukuku Dj.

Pour Freddy Tchala, directeur général de Mtn-ci, « l'objectif de ces soirées est de permettre aux abonnés Mtn de partager des instants de joie avec leurs idoles en cette fin d'année ».

Eugène YAO

