Maroc: Le Hassania et le Wydad, protagonistes de l'affiche du 13ème acte du championnat

A Khouribga, l'OCK sera à rude épreuve face à la RSB (17h00). Les deux équipes connaissent des hauts et des bas et les trois points pourraient basculer d'un côté comme de l'autre. Une rencontre équilibrée et l'équipe la mieux préparée mentalement devrait l'emporter.

Pour ce qui est des matchs de dimanche, le stade qui abritera la rencontre entre le Raja et le CRA n'est pas encore connu au moment où nous mettions sous presse. Face à Al Hoceima, la victoire sera dure à arracher du fait que l'adversaire a lui aussi le vent en poupe et ses résultats loin de ses bases ont souvent été satisfaisants.

A 18h, l'AS FAR croisera le fer avec le RAC au Complexe sportif Moulay Abdellah à Rabat. Revigorés depuis le départ d'El Amri, les protégés de Khairi tenteront de l'emporter face à une équipe en manque d'inspiration. Toutefois, la mission sera difficile face à un adversaire qui cherchera de se réconcilier avec son public, même aux dépens de l'AS FAR.

Ainsi, tout au long de ce week-end et lundi, la 13e journée donnera plus de visibilité sur les équipes qui peuvent prétendre à ce titre.

