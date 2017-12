Congo-Brazzaville: Boxe - Landry Matete « Balo » combattra pour la ceinture mondiale de WBC U-23 au Danemark

«Je suis confiant pour ce combat », a indiqué le jeune boxeur. Grâce à qui a son manager Patrick Bonyeme soutenu par son frère Alain Bonyeme, il a l'opportunité d'être challenger, pour la première fois de l'histoire de la boxe en RDC, pour un combat de ceinture mondiale de la version World Boxing Council (WBC) dans la catégorie mi-lourds de moins de 23 ans. Et l'on veut croire que le gouvernement et les instances compétentes de sport vont apporter leur soutien inconditionnel à ce jeune qui va faire flotter le drapeau national à cette compétition pour le prestige de la RDC, peu importe l'issue du combat.

Jeune talentueux pugiliste, Landry Matete -qui doit prendre son avion à la fin de ce mois pour la capitale danoise- se prépare sérieusement avec son entraîneur Ben Kabundi. « Je me prépare pour ce combat que mon manager Patrick Bonyeme d'Afrique du Sud a trouvé pour moi. Et en même temps, je m'active dans les démarches pour le voyage à la fin de ce mois », a confié le jeune boxeur qui sera le porte-étendard de la RDC à cette compétition mondiale du noble art.

