Congo-Brazzaville: Vodacom Ligue 1 - Trois forfaits à FC Renaissance du Congo

Léquipe a été sanctionnée par la Ligue nationale de football (Linafoot), à l'issue de sa réunion tenue le 12 décembre mais la décision na été rendue publique que six jours après, le 18 décembre.

La semaine dernière déjà, la Linafoot avait suspendu le secrétaire général adjoint de FC Renaissance du Congo, André Tutonda, pour avoir présenté de fausses licences des joueurs lors du match gagné (2-0) contre l'AC Rangers. Expliquant cette mesure, la Linafoot a indiqué que les joueurs Ngama Lemo, Boka Issaka et Kanda Tshifwaka avaient présenté des licences non « revalidées ». Pire, Kanda Tshifwaka a présenté une licence de son équipe d'origine affiliée à l'Entente urbaine de football de Kinshasa/Kilimali.

L'Instance organisatrice du championnat national de football s'est, en fait, fondée sur les règlements généraux et sportifs, spécialement en leurs articles 228, 229, 230, 231, 244 avant de sanctionner le FC Renaissance du Congo. Elle s'est aussi référée à l'article 65 du code disciplinaire de la Fédération congolaise de football association et aux articles 25 et 45 du règlement intérieur de la 23e édition du championnat national, saison 2017-2018.

Par ailleurs, la Linafoot a décidé aussi de recevoir l'appel interjeté par l'AC Rangers car elle l'a déclarer fondé. Aussi a-t-elle partiellement annulé la décision rendue le 8 décembre qui donnait gain de cause au FC Renaissance du Congo. Quant au secrétaire général adjoint, André Tutonda, il demeure suspendu pour quatre mois. Son club perd le match du 22 novembre contre l'AC Rangers par forfait, soit 3-0. Il perd également par forfait les matches du 12 novembre face au FC MK alors qu'il avait remporté par un but à zéro. Le troisième forfait écopé estconsécutif au match du 18 novembre face au TP Molunge de Mbandaka, rencontre pourtant gagnée sur le terrain par deux buts à zéro.

C'est donc un coup très dur contre cette équipe présidée par l'évêque pasteur Pascal Mukuna car cette décision impacte directement sur le classement de la zone de développement Ouest. Le FC Renaissance du Congo est relégué à la huitième et dernière position, alors qu'il occupait la troisième place après six journées.

Au classement partiel de cette zone ouest, Daring Club Motema Pembe est donc en tête avec quatorze points (six matches), suivi de V.Club avec douze points (cinq matches) et désormais FC MK occupe la troisième position avec onze points (six matches). AC Rangers et AC Rangres viennent en quatrième position avec dix points (six matches), devant Dragons/Bilima sept points (cinq matches). Mulunge passe à la septième place avec cinq points (six matches) et Renaissance du Congo devient donc la lanterne rouge avec trois points (six matchs).