Congo-Brazzaville: Formation en système d'information pour les PME - Les inscriptions se poursuivent

Le stage démarre en janvier, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action initié par le DSI Club (Club des directeurs des systèmes d'information) Congo en vue d'arrimer les PME (Petites et moyennes entreprises) nationales au développement de l'économie numérique.

Débutées le 14 décembre, les inscriptions pour une formation des techniciens en SI-PME- Administrateur Linux et SI-PME (Systèmes d'information pour les PME) prendront fin le 27 décembre. Cette formation constitue la deuxième phase du plan d'action de DSI Club Congo. Trois activités ont été retenues pour l'année 2018. La première phase, destinée à la recherche et au développement du SI-PME - Socle technologique, est en cours et la troisième qui porte sur le passeport pour l'économie numérique - DigiPass est en attente.

Ce projet initié pour permettre aux Petites et moyennes entreprises (PME) de tirer profit du potentiel numérique. Il a été présenté lors des deuxièmes Rendez-vous de l'économie numérique organisés le 24 novembre par le DSI Club Congo, en partenariat avec la Chambre consulaire de Pointe-Noire. L'événement s'est déroulé en présence des ministres Yvonne Adélaïde Mougany en charge des PME, Léon Juste Ibombo du Numérique, et Bruno Jean-Richard Itoua de l'Enseignement supérieur et parrain du DSI Club, ainsi que des responsables des structures partenaires techniques du projet, notamment la Chambre consulaire de Pointe-Noire, Total E & P Congo, Ofis et Yekolab. Ces rendez-vous se sont tenus sur le thème «Arrimer les PME à l'économie numérique».

Les PME étant l'un des maillons incontournables du développement du pays, le DSI Club Congo s'est engagé à relever le défi de leur transition à l'économie numérique en vue de l'amélioration de leur productivité et de leur compétence. Et, pour un arrimage effectif et réussi, son plan d'action accorde une place importante à la formation.

Celle des techniciens SI-PME-Administrateur Linux et SI-PME qu'il va organiser est ouverte à tout jeune citoyen congolais ayant au minimum le niveau lycée et aimant le challenge. «Aucune connaissance préalable de LINUX n'est exigée», a précisé son secrétaire général, Aymar Paterne Bazebizonza. Les inscriptions se font à la direction de Yekolab, située à l'immeuble de l'ARPCE, sur l'avenue Charles-De-Gaulle, au centre-ville. Un test de sélection sera organisé en vue d'évaluer le niveau des candidats.

À travers le projet de transition numérique des PME congolaises, le DSI-Club va créer au Congo un nouveau métier dans le numérique, celui de technicien Linux et SI-PME, adossé à une nouvelle formation numérique en administration Linux et SI-PME. Cette organisation entend former, suivant un ambitieux planning, les futurs consultants et startuper qui relèveront les défis numériques des PME. «Notre projet vise à former les futurs consultants, entrepreneurs de startup, qui prendront en main l'offre de services SI-PME en direction des PME congolaises, dès mai 2018», a indiqué Aymar Parterne Bazebizonza. La formation se déroulera dans les locaux du centre de formation Yekolab et sera administrée par des experts Linux.

Notons que le plan d'action du DSI Club devant permettre de répondre aux défis numériques des PME congolaises permettra, à terme, aux sociétés de se constituer un environnement numérique du travail, de se développer grâce au numérique et de doper leur croissance à partir du commerce électronique.