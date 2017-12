Afrique: Le Canada annonce l'octroi de fonds supplémentaires pour répondre aux crises alimentaires en Afrique subsaharienne

communiqué de presse

Ottawa, Canada — OTTAWA, Canada, 21 December 2017 / PRN Africa / -- Le Canada apporte son aide pour répondre aux besoins essentiels de millions de personnes vulnérables en Afrique subsaharienne, y compris des femmes et des enfants qui n'ont pas accès à une quantité suffisante d'aliments sains et nutritifs pour combler leurs besoins quotidiens, en raison des graves sécheresses et des conflits.

Au nom de la ministre du Développement international et de la Francophonie, l'honorable Marie-Claude Bibeau, l'ambassadeur et représentant permanent du Canada auprès des Nations Unies, Marc-André Blanchard, a annoncé aujourd'hui un financement additionnel de 19,8 millions de dollars pour permettre d'intervenir à l'égard des niveaux extrêmes d'insécurité alimentaire au Cameroun, en Éthiopie, au Niger, au Nigéria, en Ouganda, au Soudan du Sud et au Tchad.

Dans ces sept pays et les régions voisines, le financement du Canada accordé à des partenaires canadiens et internationaux expérimentés et de confiance permettra de répondre à des besoins humanitaires essentiels. Ces besoins comprennent les nécessités de subsistance, comme les denrées alimentaires d'urgence, l'eau potable, des services d'assainissement adéquats, des soins de santé, des abris et des services de protection.