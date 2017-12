Congo-Brazzaville: Force publique - Quarante officiers formés en administration et finances

Le directeur général de l'administration et des finances du ministère de la Défense nationale, le commissaire en chef de 1ère classe, Eugène Alain Yves Aignan Mpara, a présidé le 22 décembre, la cérémonie de clôture du Cours de formation des officiers d'administration (CFOA), session 2017.

Quarante officiers de la force publique, parmi lesquels des militaires et policiers, notamment des lieutenants, capitaines et commandants viennent de suivre le CFOA au titre de l'année 2017. Cette formation de six mois s'est déroulée à l'Académie militaire Marien-Ngouabi. Selon des résultats rendus publics par le directeur du stage, le commissaire commandant Roland Mouhemba, la plus forte moyenne est de 15, 43 sur 20 et la plus faible 12,16.

Il s'est adressé aux officiers stagiaires en ces termes : « Vous venez indéniablement de faire un grand pas, mais n'oubliez pas que vous avez une multitude de pas à faire encore, en donnant le meilleur de vous au soutien de l'homme. L'homme devra toujours être au centre de vos préoccupations. Le conseil que vous serez pour votre chef de corps, sera fonction de lui, l'homme, le soldat, dont la mission est fortement dépendante de la vôtre. »

Major de la formation, le capitaine Raymond Stève Mboulou pense qu'il a beaucoup appris au cours de ce stage. « C'est un travail de longue haleine, assez long, difficile puisque tous les jours il fallait se réveiller très tôt le matin pour faire beaucoup du sport, puis huit heures de cours. C'est un programme assez dense mais cela s'est bien passé. Ici, j'ai tout appris sur la fonction administrative, je ne savais rien en avance, donc tout était nouveau. C'était une expérience très enrichissante. Nous sommes aux ordres, nous sommes prêts à faire tout ce que le commandement des Forces armées congolaises nous ordonnera », a-t-il souligné.

Le directeur général de l'administration et des finances a, de son côté, rappelé que ce stage constituait un indicateur de la volonté des autorités du ministère de la Défense nationale d'imprimer une dynamique constante dans le processus de redynamisation et de modernisation de la fonction administrative. Selon le commissaire en chef de 1ère classe, Eugène Alain Yves Aignan Mpara, les résultats obtenus sont satisfaisants et traduisent l'implication des stagiaires, encadreurs et instructeurs, qui ont dû intégrer positivement le temps imparti à cette formation.

Il s'est, par ailleurs, félicité du travail accompli par les encadreurs et les instructeurs et compte sur leur disponibilité pour les échéances futures consistant à la réhabilitation de l'administration militaire. Quant aux stagiaires, il leur a précisé que l'administration étant écrite, l'application des principes et règles établis était le gage pour placer au firmament la fonction administrative et financière au sein du ministère de la Défense nationale.

« A vous chers stagiaires, fiers sans nul doute de ce succès, mais le plus dur commence à cet instant. Vous serez jugés quotidiennement par votre rendement, votre savoir-faire, votre intégrité. Officier d'administration, sachez que l'administration est l'épine dorsale de toutes structures dans lesquelles vous allez faire vos armes. Il vous appartient de donner le meilleur de vous-même et mieux, vous dépasser », a conseillé Eugène Alain Yves Aignan Mpara.