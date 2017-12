Congo-Brazzaville: Réforme du fonds routier - Ddes experts favorables à l'autonomie de gestion

Soulignons qu'au cours de ces assises, les participants ont examiné de fond en comble les textes règlementaires du sous-secteur de transport en République du Congo. Ces textes qui datent de la période coloniale sont jugés obsolètes et ne cadrent plus avec la réalité actuelle, notamment en matière de transport des produits dangereux, la responsabilité des chargeurs, l'octroi des immatriculations, le permis de conduire...

« Le fonds routier dispose normalement de beaucoup de ressources prévues dans les textes, mais cet argent n'arrive pas au fonds pour pouvoir financer l'entretien des routes », a déploré Elenga Bat-Nzenguet. Il en a profité pour préciser le rôle de l'établissement public qui est celui de financer les travaux d'entretien et de réhabilitation des routes bitumées ou en terre et « non de réaliser les travaux ou de passer les marchés ».

L'instauration de l'autonomie de gestion permettrait au fonds routier de mieux financer les travaux d'entretien et de réhabilitation des routes, ont estimé les acteurs et experts du secteur réunis du 19 au 21 décembre à Brazzaville.

