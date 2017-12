Mali: Fin d'exil au Sénégal - ATT reconnaissant

Après près de six années d'exil au Sénégal, l'ancien président du Mali Amadou Toumani Touré rentre dans son pays demain. Reçu par le chef de l'Etat, Macky Sall, ATT a adressé ses remerciements au pays de la « Téranga ».

L'ancien président de la République du Mali Amadou Toumani Touré a annoncé, hier, son retour à Bamako après près de 6 ans d'exil au Sénégal. C'était au sortir d'une audience avec le président Macky Sall. « Je rentre au Mali, mais je n'oublierai jamais le Sénégal. Je reviendrai souvent », a-t-il déclaré dans une vidéo publiée par la présidence de la République du Sénégal.

Amadou Toumani Touré dit ATT a été renversé du pouvoir, dans la nuit du 21 au 22 mars 2012, par un coup d'Etat dirigé par le capitaine Amadou Sanogo. Lequel est intervenu un peu plus de deux mois avant la fin de son second mandat, période coïncidant avec l'avancée des djihadistes et la progression de la rébellion touareg dans le nord du pays. Le président déchu a été accueilli au Sénégal.

Il a d'ailleurs rappelé le rôle joué par le chef de l'Etat, Macky Sall, pour son accueil en terre sénégalaise. « Lors des douloureux évènements que le pays a connus en 2012, le président de la République du Sénégal a pris toutes les dispositions, parce que la Cedeao avait demandé, à l'époque, que je me mette à l'écart du pouvoir. Des pays aussi bien en Afrique centrale qu'en Afrique de l'Ouest m'ont ouvert leurs portes. C'est le président qui a réuni tous les moyens pour venir me chercher à Bamako », a déclaré l'ancien président du Mali. « Dans trois mois, j'aurais passé six ans au Sénégal. Je suis venu exprimer au président ma profonde gratitude. Je remercie les plus hautes autorités. Je savais les liens historiques entre les deux pays. J'avoue que j'ai vécu des liens plus profonds, les liens sociaux », a dit ATT.

S'exprimant toujours dans la vidéo, il a ajouté : « Je me suis rendu compte, plus qu'avant, des liens extrêmement profondes qui unissent les deux pays. Nous n'avons ici que des frères, des cousins à plaisanterie. Je voudrais profiter de l'opportunité pour dire merci à tout le monde ».