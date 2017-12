Afrique de l'Ouest: Espace UEMOA - Un taux de croissance de 6,9 % attendu en 2018

Au menu de la quatrième session ordinaire du Conseil des ministres de l'Uemoa, l'examen du rapport de la Bceao sur la situation économique et monétaire dans l'union, les implications pour l'Umoa de la migration des statistiques monétaires vers les normes les plus récentes du Fmi et de la production des comptes nationaux des Etats membres selon les normes Scn 2008. La Banque centrale va informer le conseil des dossiers portant notamment sur les principales décisions de la réunion du comité de politique monétaire du 6 décembre 2016, le cadrage macroéconomique de l'Uemoa pour les années 2018 et 2019, l'état d'avancement du projet de promotion des Bureaux d'information sur le crédit, entre autres.

L'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) devrait enregistrer un taux de croissance de 6,9 % en 2018, a déclaré, hier, Amadou Bâ, le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, par ailleurs le président du Conseil des ministres de l'Uemoa. « Il ressort dans l'ensemble que les résultats macroéconomiques demeureraient satisfaisants en 2017 tout comme les années précédentes ; l'activité économique de l'Union enregistrerait un taux de croissance de 6,8 % contre 6,6 % en 2016. Pour 2018, il est attendu un taux de croissance de 6,9 % », a indiqué M. Bâ, à l'ouverture de la quatrième session ordinaire du Conseil des ministres de l'Uemoa, au siège de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao).

