Cote d'Ivoire: Un incendie détruit presque totalement le marché d'Abengourou

Le feu s'est déclaré aux alentours de 3h du matin, mais il a fallu plusieurs heures aux pompiers, aidés par les forces de l'ordre et la population, pour maitriser le sinistre, à l'aide de simples seaux ou de bidons d'eau. En cause, l'absence camion-citerne et, comme c'est souvent le cas en Côte d'Ivoire, sur le site, les bouches à incendies étaient défectueuses.

C'est une véritable scène de désolation que décrivent les témoins. La quasi-totalité du grand marché d'Abengourou est partie en fumée. Cette ville de plus de 100 000 habitants est située à environ 200 km à l'est d'Abidjan.

