Cameroun: L'affaire Ahmed Abba questionne l'état de la liberté de la presse dans le pays

« Et les rares journalistes suffisamment courageux pour traiter de questions d'intérêt public et raconter ce qui se passe, en particulier concernant la crise dans les régions anglophones, ces journalistes-là ont été visés par leurs propres employeurs, sous la pression du gouvernement. Des journalistes ont été retirés de l'antenne, des émissions ont été déprogrammées. Très peu de journalistes se sont sentis en position de dire la vérité à partir du moment où Ahmed Abba a été arrêté. »

« En revanche, nous sommes un pays en guerre contre Boko Haram et les journalistes doivent savoir - et c'est une formule que nous répétons à volonté - que la liberté de la presse s'arrête là où commence la menace à l'intégrité territoriale de notre nation. »

« Ahmed Abba retrouve la liberté, je lui souhaite bonne carrière. Je souhaite simplement qu'il fasse attention dans l'exercice de sa profession de journaliste. Les journalistes sont libres et le gouvernement n'a jamais cherché à intimider qui que ce soit. Je préside à la marche de la communication, je protège et promeus les intérêts de la presse de manière générale et des journalistes en particulier », assure Issa Tchiroma.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.