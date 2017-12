Niger: Emmanuel Macron veut des «victoires claires contre les terroristes»

Le but pour le président Macron est qu'elle soit en position d'agir au plus vite. Il souhaite donc que, dès février 2018, « à nouveau des opérations conjointes effectives sur le terrain » soient mises en place. Avec un objectif : « le premier semestre 2018 doit donner lieu à des victoires [militaires] claires contre les terroristes ».

En soutien du travail des militaires, il a défendu la « coalition Sahel » mise en place par la France. Cette force armée constituée de soldats des pays du G5 Sahel et soutenue par la France a vocation « à travailler sur le plan opérationnel en collaboration étroite avec l'opération Barkhane ». Elle doit aussi « agréger des financements venant de bailleurs internationaux », notamment issus de l'Union européenne et des pays du Golfe.

Dans ce but, « la France est prête non seulement à maintenir, mais aussi, si besoin était, à renforcer son engagement dans la région, parce que le combat contre le terrorisme au Sahel est essentiel », a ensuite expliqué Emmanuel Macron.

Face à un combat « pas gagné », le tout nouveau quadragénaire a estimé indispensable « d'innover d'avantage » et de concentrer l'engagement français en priorité « sur les régions identifiées comme étant les plus vulnérables ».

A l'issue d'une visite de 24h au Niger, Emmanuel Macron a salué les forces françaises présentes dans la région. Il a affirmé sa volonté de renforcer et de rendre plus efficaces tant l'opération Barkhane que les forces du G5 Sahel.

