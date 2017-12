Congo-Brazzaville: Pool - le gouvernement et le pasteur Ntoumi signent un accord de cessation des hostilités

Plongé dans des violences armées depuis avril 2016, le département du Pool retrouvera bientôt un climat de paix, grâce à l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités, signé le 23 décembre à Kinkala, entre les deux parties.

L'accord a été paraphé pour le compte du gouvernement par le conseiller à la Sécurité du ministre de l'Intérieur, François Ndé, et par Jean Gustave Ntondo, représentant du pasteur Ntoumi, en présence de Paul Makambila et Raphaël Mbemba Bayidikila, également membres du Conseil national des républicains. Après la signature du document, Jean Gustave Ntondo a précisé que celui-ci entre en vigueur dès sa signature.

« Aujourd'hui est un grand jour pour les Congolais. C'est le jour où nous venons de signer l'accord de cessation des hostilités », a-t-il indiqué, poursuivant que « ... tout a été pris en compte, il n'y aura plus de bousculade. Tout le monde va se rendre compte à travers la presse que ça y est, le cessez-le-feu est signé. Un comité ad hoc va donc être mis en place pour suivre ce qui va se faire, c'est un processus ».

Selon lui, il s'agit d'un accord « sincère » qui enjoint le pasteur Ntoumi à, entre autres, cesser le feu et arrêter les hostilités, faciliter le ramassage des armes détenues par les ex-combattants ninjas en vue de leur remise à la commission et aux autorités habiletées. L'accord engage également le pasteur Ntoumi à faciliter la libre circulation des trains, des personnes et des biens dans le Pool.

Une commission ad hoc à mettre en place

Du côté du gouvernement, les termes de l'accord commandent la mise en place d'une commission ad hoc mixte et paritaire pour veiller à la poursuite du processus de paix et à l'application stricte de cet accord, à garantir l'allègement progressif du dispositif militaire sous le contrôle de la commission ad hoc mixte paritaire dans les zones de conflits, à réinstaller la population dans les localités d'origine. Les pouvoirs publics sont, en outre, tenus d'organiser le processus de démobilisation, désarmement et réinsertion des ex-combattants.

Parlant de leur légitimité en tant que représentants du pasteur Ntoumi, Jean Gustave Ntondo a déclaré : « Dernièrement, un message du révérend pasteur Ntoumi est passé sur les réseaux sociaux où il parle de cette signature. Il a dit que l'accord arrivait sous peu. Il a cité deux noms, celui de mon collègue Franck Euloge Mpassi et mon nom personnel. Ce qui prouve que nous sommes bien les représentants du pasteur Ntoumi. Nous ne nous saurions pas permis de venir signer un tel accord par fantaisie ».

En 2003, le gouvernement et le pasteur Ntoumi avaient signé un accord du genre mais le Pool a été replongé dans un conflit armé en avril dernier. Pour Jean Gustave Ntondo, l'accord de cette année permettra un retour définitif de la paix dans ce département.

« Cette fois-ci, nous espérons que nous allons tenir le bon bout du fil, parce que nous sommes quand même de grands garçons et n'allons pas accepter de retomber dans les travers. Cette fois-ci, nous allons pouvoir tenir le bon bout de la corde de la paix. Je le crois, le révérend pasteur Ntoumi qui nous a délégués le croit aussi. Il est fermement engagé à cette paix », a-t-il martelé, rassurant la sortie du pasteur Ntoumi des forêts du Pool.