Cote d'Ivoire: Sur les pas du Christ, en pleine crise sur Jérusalem

Sur 193 pays membres, 128 ont voté en faveur d'une résolution non contraignante, malgré des menaces de représailles financières de la part des Américains. Une position quasi unanime qui n'étonne pas Johannes Becke, professeur à l'Université de Heidelberg et spécialiste du Proche-Orient : "contrairement à beaucoup d'autres mouvements nationaux qui ont lutté ces dernières années pour leur autonomie ou leur indépendance, les Palestiniens ont, étrangement, toujours bénéficié de beaucoup de sympathies au sein de l'Assemblée générale.

Ils sont en route depuis le 16 décembre et jusqu'au 27 décembre : 180 chrétiens catholiques et évangéliques de Côte d'Ivoire effectuent un pèlerinage en Israël. Leur périple suit les grandes étapes de la vie du Christ : outre Nazareth, Bethléem, Jéricho, les fidèles sont, bien-sûr, aussi attendus à Jérusalem.

