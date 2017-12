Afrique: De Tunis à Kinshasa, Noël est parfois synonyme de frustration

Comment fête-t-on Noël en Afrique ? De la Tunisie à la République du Congo (RDC), en passant par le Burkina Faso, le Tchad et le Sénégal, tour d'horizon d'une fête pas toujours facile à assumer ou à financer.

► Tunisie

Il n'y a pas de statistiques officielles concernant le nombre de chrétiens en Tunisie, mais ces derniers sont très minoritaires. Selon les divers responsables religieux, ils représenteraient moins d'1% de la population, en grande majorité musulmane. Et la plupart des fidèles tunisiens cachent leur foi à leurs proches, car certains auraient été exclus du foyer familial suite à leur conversion au christianisme.

► Burkina Faso

De nombreuses familles burkinabè profitent de l'occasion pour inviter voisins et amis à partager un repas. Mais bien avant la célébration, il faut tout préparer et s'assurer que rien ne manque, car les prix des produits de consommation grimpent sans cesse à l'approche du 25 décembre.

► Sénégal

Des cuisiniers, des fermiers et des militants sénégalais mettent à l'honneur pendant Noël des recettes traditionnelles et des produits locaux délaissés ces dernières années. Par exemple, le petit gâteau appelé wog, dont une dégustation a été organisée dans la rue par le réseau slow food et que de nombreux jeunes de Dakar n'ont jamais goûté, car sa préparation demande plusieurs heures.

► République démocratique du Congo

À Kinshasa, la période de Noël peut parfois être synonyme de stress et de frustration, notamment à cause des difficultés financières. L'Etat n'a par exemple versé le salaire des médecins que quelques jours avant la fête. Et des sommes parfois « insignifiantes », se plaisent certains professionnels. De même pour les libéraux, dont l'activité est sujette à la réalité du marché, en pleine crise.

► Tchad

Même son de cloche au Tchad, où les préparatifs de Noël ne connaissent pas le même engouement que les années précédentes. Car la crise financière que traverse le pays a provoqué un retard dans le versement des salaires. Certains fonctionnaires n'ont pu toucher leur salaire que le samedi 23 décembre : trop tard pour préparer la fête.