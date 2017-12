Zimbabwe: Le général Chiwenga nommé vice-président de la Zanu-PF

L'Angola et le Zimbabwe, deux pays de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC), ont… Plus »

« C'est clairement un pas important vers le poste de vice-président du pays tout entier. Le processus a commencé, il y a plus d'une semaine, lorsqu'il a présenté sa démission de l'armée. Dès ce moment-là, tout le monde s'est dit : il se prépare à devenir vice-président. Je pense que cela sera officialisé dans les prochains jours. Il y a déjà deux anciens généraux au sein de l'équipe du nouveau président Emerson Mnangagwa et bientôt il y en aura un autre, au poste de vice-président. Cela montre bien que ce gouvernement est très fortement influencé par l'armée », a-t-il expliqué.

Cette nomination du général Constantino Chiwenga est « une étape vers une autre nomination plus importante », estime Andrew Meldrum, joint par RFI. Il dirige le bureau de l'agence de presse AP, en Afrique du Sud, et est spécialiste du Zimbabwe où il a vécu pendant vingt ans.

C'est l'un des acteurs majeurs du récent changement de pouvoir qui vient d'être nommé à la vice-présidence de la Zanu-PF. Le général Constantino Chiwenga est l'homme qui, le 13 novembre dernier, avait frappé du poing sur la table. Il avait protesté, au nom de l'armée, suite à la mise à l'écart du vice-président Emmerson Mnangagwa par le clan Mugabe, et indiqué que l'armée n'hésiterait pas à intervenir. Robert Mugabe avait alors été placé en résidence surveillée, puis avait démissionné une semaine plus tard, lâché par son parti.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.