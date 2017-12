Niger: Emmanuel Macron s'engage pour l'éducation des femmes et le développement

Alors, pour aider le pays à mieux modifier sa transition démographique, l'idée est d'amener le plus de jeunes filles possible vers l'enseignement secondaire. En effet, lorsqu'elles poursuivent plus longtemps leurs études, les femmes font moins d'enfants.

Emmanuel Macron « souhaite qu'il y ait la possibilité pour les jeunes filles, partout en Afrique, de choisir le nombre d'enfants qu'elles veulent ». Sur la même longueur d'ondes, le président Mahamadou Issoufou a détaillé le lien étroit entre l'éducation des jeunes filles et l'explosion démographique que connaît le Niger. « L'éducation gratuite et obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans a un double avantage : permettre d'éviter les mariages précoces, les grossesses précoces ».

C'est justement sur ce point que la France a décidé de s'engager plus fortement au Niger. Au moins quinze millions d'euros supplémentaires vont être versés pour améliorer les politiques nigériennes en matière d'enseignement des jeunes filles. Mais aussi de soutien au planning familial et de lutte contre les mariages forcés. L'hexagone entend ainsi aider « directement les familles, pour que le choix de la scolarisation prime sur d'autres considérations ».

A l'issue d'une réunion de travail de près de trois heures, Emmanuel Macron et Mahamadou Issoufou se sont exprimés lors d'une conférence de presse commune à Niamey, le 23 décembre. La politique de développement pour le Sahel a été au centre des thèmes abordés. Les présidents français et nigérien se sont notamment attardés sur l'éducation des jeunes filles.

