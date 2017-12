Sénégal: Promotion de l'emploi rural décent - La FAO remet 3000 guides aux acteurs intervenant dans le secteur

Damian Cordona Onses, représentant de la Fao a lancé après la cérémonie que «ce guide, destiné aux autorités locales en charge de la définition des stratégies de développement à la base, aux acteurs d'appui, de conseil et d'encadrement des jeunes entre autres, présente de façon simple une thématique complexe qui a des ramifications aux niveaux local, national et international. Ce guide comble également un vide en fournissant des lignes directives et des orientations pratiques pour permettre aux planificateurs locaux d'intégrer l'emploi rural décent dans les stratégies de développement local». Il poursuit que la Fao s'est engagée à faciliter l'établissement d'un environnement favorable à l'emploi décent rural en mettant l'accent sur l'autonomisation économique et sociale de la jeunesse rurales et des femmes.

Dans le cadre de son programme dénommé, «Approche-Pays Intégrée (Api) pour la promotion de l'emploi rural décent» l'Organisation des nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (Fao) soutient l'Agence nationale pour la promotion de l'Emploi des Jeunes (Anpej) pour le développement d'une politique de promotion de l'emploi des jeunes en milieu rural (Ppejmr) et d'une stratégie de mise en œuvre de cette politique. La Fao a remis dans ce cadre, ce vendredi à Dakar, 3000 exemplaires du guide stratégique pour l'intégration effective de l'emploi rural décent dans la planification du développement local aux différentes parties prenantes.

