Cote d'Ivoire: Espagne/Elections régionales - Qui gouvernera la Catalogne ?

Le gouvernement qui sortira de ces élections « sera soumis à la loi », insiste le Chef du gouvernement. « Je suis convaincu qu'en Catalogne, va s'ouvrir une étape qui va se baser sur le dialogue et non sur l'affrontement », explique ce dernier, sans répondre à l'invitation à discuter lancée par Carles Puigdemont. Mais la tâche est loin d'être terminée pour les indépendantistes catalans. S'ils veulent gouverner la région, les trois partis Ensemble pour la Catalogne (parti de Carles Puigdemont, 34 sièges), ERC (gauche indépendantiste menée par Oriol Junqueras, en détention provisoire, 32 sièges) et la CUP (gauche révolutionnaire, 4 sièges) devront parvenir à un accord de coalition.

Le président catalan destitué par Madrid Carles Puigdemont a proposé hier depuis Bruxelles de rencontrer le chef du gouvernement espagnol Mariano Rajoy hors d'Espagne. « Je suis prêt à rencontrer M. Rajoy à Bruxelles ou dans n'importe quel autre lieu de l'Union européenne qui ne soit pas l'État espagnol pour des raisons évidentes », a assuré devant la presse M. Puigdemont, poursuivi pour « rébellion et sédition » et qui risque d'être arrêté à son retour en Espagne.

Les sondages le donnaient gagnant, mais n'avaient pas montré la force du parti du président déchu Carles Puigdemont, arrivé deuxième avec 34 sièges, même s'il a obtenu moins de 900 000 voix. Avec les 32 sièges de la gauche républicaine (ERC), plus la gauche radicale qui obtiendrait quatre sièges, on arrive à 70. C'est donc une majorité absolue. La loi électorale catalane prévoit un système de pondération des voix qui avantage les provinces rurales, où les indépendantistes sont très implantés, d'où leur victoire en sièges au parlement régional.

