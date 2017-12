Sénégal: Elevage - Le gouvernement rappelle ses réalisations dans le secteur

A la veille de la journée nationale de l'élevage qui sera célébrée ce samedi 23 décembre, le gouvernement a, dans un communiqué, rappelé l'ensemble des réalisations du chef de l'Etat dans ce secteur.

Le président de la République, Macky Sall préside, ce samedi 23 décembre 2017, la journée de l'Elevage. Après les régions de Fatick et Kaffrine, cette année Koungheul est à l'honneur pour accueillir la célébration de cette journée. Ainsi, la présidence de la République a profité de cette journée pour revenir sur quelques réalisations du gouvernement pour le secteur de l'Elevage. D'après le communiqué, le chef de l'Etat Macky Sall a de grandes ambitions pour ce secteur hautement stratégique pour le pays. Pour cela, rappelle la note, le gouvernement a dégagé, dans le budget 2018, une enveloppe de 500 millions F Cfa pour « renforcer les mutuelles d'épargne et de crédit des éleveurs ». Mieux, explique la Cellule de communication de la présidence de la République, le gouvernement s'est beaucoup investi dans la lutte contre le vol de bétail. Cette détermination a abouti à la mise en place d'une « Cellule de lutte contre le vol de bétail et l'élaboration d'un plan d'actions adopté depuis 2014 ».

En 2015, 3,2 milliards F Cfa ont été mobilisés pour l'achat de 14 839 tonnes d'aliments de bétail dans le cadre du renforcement de la résilience des éleveurs. Le tout a été distribué à 86 657 éleveurs dans les 45 départements du Sénégal. Dans le cadre du renforcement des infrastructures, le communiqué rappelle que 14 nouveaux forages ont été construits et équipés et 9 anciens réhabilités. En plus, le gouvernement a aussi réalisé 17 mini-forages dotés de pompes manuelles et a foncé 45 puits pastoraux. Quatre projets majeurs concernant le secteur de l'élevage sont aussi inscrits dans le Programme d'actions prioritaires (Pap) 2014-2018 du Plan Sénégal émergent pour une enveloppe globale de 28,679 milliards de F Cfa.