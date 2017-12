Cote d'Ivoire: Compétitivité de la filière coton - Le zonage agro-industriel désormais effectif

Avec ce nouveau schéma d'intervention, le gouvernement vise une production de qualité en quantité pour couvrir la capacité d'égrenage installée et promouvoir des investissements au plan local

Six sociétés cotonnières (CIDT, Ivoire Coton, COIC, Seco, Sicosa 2.0 et Global Coton) et la direction du Coton et de l'anacarde ont signé vendredi une convention dans le cadre du zonage agro-industriel du bassin cotonnier. La signature de cette convention marque effectivement la mise en œuvre du zonage.

Elles précisent les droits et obligations des parties, le Conseil du coton et de l'anacarde pour le compte de l'Etat d'une part et les sociétés cotonnières d'autre part. Elle est conclue pour une période de 7 ans renouvelable et fera l'objet d'évaluations périodiques. Cette mutation d'ordre structurel dans la politique de développement de la filière coton, répond au besoin d'assainir la filière qui, dans le contexte de la libéralisation, a connu de nombreux dysfonctionnements.

Il importait donc de rationaliser les interventions des différents secteurs afin d'offrir des services d'encadrement de qualité aux producteurs, d'optimiser la production par la réduction des coûts, de favoriser une production de qualité en quantité suffisante pour couvrir la capacité d'égrenage installée et promouvoir les investissements socio-économiques au plan local.

Le Directeur général du conseil du coton et de l'anacarde, le Dr Adama Coulibaly, qui n'a pas caché sa satisfaction, suite à la signature de cette convention, a convoqué successivement le décret du 13 septembre 2013, qui fixe le cadre organisationnel de la filière coton et le décret du 28 décembre 2016 relatif au zonage agro-industriel dans ladite filière, pour mieux souligner les enjeux de ce nouveau cadre d'intervention. Ainsi le décret de décembre 2016 a-t-il institué et attribué des zones exclusives d'activités aux six sociétés cotonnières installées.

L'ensemble des conventions signées fixent les modalités d'exécution des missions confiées à ces sociétés cotonnières, dont l'encadrement agricole, l'achat du coton graine et la contribution au développement local dans les zones constituées. Cette contractualisation fait partie d'un ensemble d'activités planifiées dans le cadre de la mise en œuvre du zonage, suite à l'adoption du décret. Il s'agit particulièrement des missions de sensibilisation qui ont été effectuées, du recentrage des sociétés cotonnières dans les zones qui leur ont été attribuées, du traitement toujours en cours des questions des dettes et créances croisées entre acteurs.

Avec le début de ce nouveau processus, qui exige la mise en œuvre effective des engagements mutuels consignés dans la convention, le Directeur général reste persuadé que l'appui technique aux producteurs sera mieux organisé tout en améliorant le cadre de vie des populations vivant dans le bassin cotonnier. Il n'a aucun doute, d'autant que les sociétés cotonnières ont exigé la mise en œuvre immédiate du zonage, pendant la campagne 2017-2018, au lieu de 2018-2019, la période fixée pour son application.

Cette décision qui a commencé à s'appliquer sur le terrain sans une grande intervention du conseil du coton et de l'anacarde couplée avec l'acte de signature des conventions, a été saluée par Mamadou Bamba, président du conseil d'administration du Conseil du coton et de l'anacarde, comme l'expression de l'engagement sans réserve desdites sociétés cotonnières dans la mise à exécution de cet axe stratégique, qui symbolise le cœur de la réforme de cette filière décidée le 13 septembre 2013. Il les a assurées que toutes les difficultés inhérentes à l'application de ce nouveau schéma d'intervention, qui est un processus, trouveront solutions dans un cadre de concertation entre les deux parties pour une exécution harmonieuse de la convention sur le zonage agro-industriel du bassin cotonnier.

Jean-François Touré, président de l'Aprocot-ci, au nom des sociétés cotonnières et Silué Kassim, Directeur général de la fédération des producteurs de coton, ont salué cette mutation structurelle et ont surtout plaidé pour le développement des activités connexes et la pérennisation des activités des sociétés cotonnières et des autres filières.