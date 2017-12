Afrique: Football - Le match Messi-Ronaldo

Le Real Madrid accueille ce samedi 23 décembre 2017 (à 12 heures Gmt) à Santiago-Bernabeu son grand rival, le Fc Barcelone.

Les bookmakers classent le 237e « Classico », parmi les meilleures affiches de l'année. Un match qui a lieu ce samedi, à la mi-journée au stade Santiago-Bernabeu, l'antre du Réal Madrid. Pour beaucoup d'observateurs, ce sont les meilleurs joueurs au monde qui vont se retrouver encore sur un même plateau.

Dans le clasico, dit-on, c'est une moyenne de 3 buts par match. Pour ce qui est des 17 dernières années, ce sont 51 rencontres disputées entre Madrilènes et Barcelonais toutes compétitions confondues, un seul match s'est terminé sur un score nul et vierge, c'était en novembre 2002. Les « Merengue » sont au pied du mur, et avec l'obligation de faire un résultat.

Le Barça a pratiquement fait le plein de points ces derniers mois. Le Real de Zinedine Zidane compte bien réduire son écart avec le Barça, toujours bien installé dans le fauteuil de la Liga. Avec un match en moins, mais avec onze points de retard sur les catalans, les Merengue n'ont pas beaucoup de marge.

Ils peuvent compter tout de même sur les coups de génie de Cristiano Ronaldo. Qui sera confronté à son éternel rival. Fraîchement élu Ballon d'or, Ronaldo voudra chercher à justifier sur la pelouse tout le bien qu'on pense de lui en ce moment. Ce match entre le Réal et le Barça sera une fois de plus, un combat entre Ronaldo et Messi.

Les deux stars (quintuple Ballon d'Or chacun) ont connu des trajectoires différentes cette saison, mais ni l'une ni l'autre n'a lâché prise.

Tous les regards seront rivés sur l'Espagne, ce samedi, à travers ces deux clubs et ses stars. Champion d'Espagne et d'Europe, le Real Madrid de Zinédine Zidane compte bien réussir cette 17e journée de la Liga.