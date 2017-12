Cote d'Ivoire: Santé et Hygiène publique - Trois grandes catégories de laits infantiles retirés des pharmacies

Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en relation avec son collègue du Commerce s'emploient pour un meilleur suivi de cette mesure. Ce, d'autant qu'il existe des laits exclusivement vendus en pharmacie et des laits commercialisés dans les grandes surfaces.

Le gouvernement, dans un communiqué du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le Dr Raymonde Goudou Coffie, a décidé depuis vendredi de retirer des pharmacies et des grandes surfaces trois catégories de laits infantiles.

Ce sont le lait Picot Sl sans lactose, 1er âge 350 g, le lait Pepti junior sans Lactose, 1er âge 460 g et le lait Milumel, bio 1er âge 900g, sans huile de palme. Le gouvernement, soucieux de préserver la santé de ses citoyens, a pris cette mesure en urgence pour corriger un dysfonctionnement dans la chaîne de fabrication de cette catégorie de lait et dont la consommation a failli porter préjudice à la vie d'un nourrisson.

Informées de cette situation, les autorités ivoiriennes au plus haut niveau du gouvernement, ont ordonné au ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le retrait de ces trois catégories de laits infantiles des circuits des ventes. Aussi bien des officines de pharmacies que des rayons des grandes surfaces.

Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en relation avec son collègue du Commerce s'emploient pour un meilleur suivi de cette mesure. Ce, d'autant qu'il existe des laits exclusivement vendus en pharmacie et des laits commercialisés dans les grandes surfaces.

Comme en pareils cas, en plus du communiqué du gouvernement pour rassurer les populations, le ministère de la santé et de l'Hygiène publique a, depuis le 12 décembre, actionné les circuits habituels de livraison des médicaments mis en service pour les soins de santé des populations.

Les grossistes répartiteurs saisis, ont commencé à retirer les différents laits de la vente pour les conserver chez eux. Par ailleurs, des agents des ministères de la Santé et du Commerce veillent au grain pour éviter que des malins passent à travers les mailles de leur vigilance.

COMMUNIQUÉ DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE L'HYGIÈNE PUBLIQUE

La ministre de la Santé et de l'Hygiène publique informe la population que sont retirés de la vente, les laits infantiles faisant partie des lots ci-après et généralement vendus en pharmacie et dans les grandes surfaces. Il s'agit de :

LAIT PICOT SL SANS LACTOSE. 1er AGE 350 g :

- LOT 17C0012344-DLUO15/02/2019

- LOT 17C0012877-DLUO 01/06/2019

- LOT 17C0013216- DLUO 18/09/2019

- LOT 17C0013549- DLUO 29/09/2019

LAIT PEPTI JUNIOR SANS LACTOSE. 1er AGE 460 g :

- LOT 17C0012512- DLUO 14/09/2018

- LOT 17C0012856- DLUO 01/12/2018

- LOT 17C0013179- DLUO 01/02/2019

LAIT MILUMEL, 810 1er AGE 900G, SANS HUILE DE PALME :

- LOT 17C0012592- Date de durabilité minimale : 03/04/2018

- LOT 17C0012845 - Date de durabilité minimale : 22/05/2018

- LOT 17C0012848- Date de durabilité minimale : 26/08/2018

- LOT 17C0012960 - Date de durabilité minimale : 12/09/2018

- LOT 17C0013084 - Date de durabilité minimale : 13/10/2018

La ministre de la Santé et de l'Hygiène publique invite la population à la vigilance et à s'abstenir de consommer les laits infantiles en cause.

Dr Raymonde GOUDOU COFFIE