Togo: L'Espoir renaît, les Anges aux anges !

Son premier succès, Espoir FC de Zio l'a arraché à la première journée du championnat national de football de première division, face au tenant du titre l'AS Togo Port. La suite a été douloureuse avec un seul point pris en six matches, 5 défaites et le coach Kofi Komlan obligé de jeter le tablier. Mais les joueurs de Zio, ont amorcé ce samedi leur renaissance. Et la victime n'a été autre que la lanterne rouge, Kotoko.

32ème minute de jeu, c'est Tsokéwo Aziamoè qui a ouvert le score au grand bonheur du public du stade Dr Kaolo de Tsévié. Si Michel Kodia Konan grâce à son but égalisateur, a permis un moment de faire douter les hôtes des joueurs de Lavié, c'est Sénam Djabakou qui viendra redonner l'avance aux protégés du président Amavi Patatou et enfin, offrir le second succès de la D1 à Espoir FC. Une victoire qui permet au club de Zio de s'extirper de la zone rouge.

L'autre victoire venue du bas de tableau, c'est celle en déplacement des Anges de Notsè à Kara. 2-0, ce fut le score à l'arrivée. Un but d'Alem Moumounal et de Ridouane Djibril ont scellé le sort des Kondonas d'ASKO et de leur coach, Ouadja Lantame.

Parlant de derby, c'est Gomido qui s'en tire à bon compte de celui du Grand Kloto, en allant épingler (1-0) les Messagers de Fiokpo à Womé. Un succès qui permet au club cher à Winny Dogbatsè de s'installer au pied du podium.

Résultats

AS TOGO PORT vs ASCK 1-1

MARANATHA vs GOMIDO 0-1

ESPOIR vs KOTOKO 2-1

ASKO vs ANGES 0-2

UNISPORT vs DYTO 0-0

AS OTR vs AGAZA 2-0

FOADAN vs KOROKI 1-1

GBIKINTI-SEMASSI 0-0

Classement Telegramme228, 8ème journée

1. US Koroki 18 pts +7

2. Sémassi FC 17 pts +8

3. AS Togo Port 16 pts +5

4. Gomido FC 16 pts +5

5. Dyto FC 15 pts +5

6. Gbikinti FC 13 pts +3

7. ASKO 13 pts +0

8. ASCK 12 pts +3

9. AS OTR 10 pts +0

10. Agaza FC 10 pts -2

11. Anges FC 8 pts -6

12. Espoir FC 7 pts -6

13. Unisport 6 pts -3

14. Foadan FC 6 pts -4

15. Maranatha FC 6 pts -5

16. Kotoko FC 2 pts -11