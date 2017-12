Madagascar: Antananarivo-Ville - L'eau commence à envahir des maisons

Les inondations sont fortement à craindre dans les bas quartiers, en cette saison des pluies. Le ministère de la Population vient à la rescousse.

Risque d'inondation. Le cauchemar des inondations dans la ville d'Antananarivo revient petit à petit. Quelques maisons des bas quartiers ont été envahies par l'eau après la forte précipitation de jeudi. « L'écoulement des eaux de pluie a été quasi impossible sur le coup, après cette grande quantité de pluie. Les canaux d'évacuation sont tous bouchés. En général, ils n'ont pas été curés. Quelques-uns n'existent plus, il y a des constructions au-dessus, alors que les eaux de la ville se déversent dans notre quartier », a rapporté Honoré Rakoto-manana, président du Fokon-tany d'Andohatapenaka II, où plus de deux cents familles sont devenues des sans-abri, lors des inondations de 2015.

Le bureau de ce dernier et la salle communautaire de son fokontany font partie de ces quelques bâtiments envahis par l'eau de pluie. Cinq à six locataires des cases situées dans la rizière d'Andohatapenaka se sont également plaints de cette montée des eaux dans leur maison. « L'eau n'a tari que vers midi », indique une victime.

Les habitants du fokontany d'Anjezika II ne mènent plus une vie tranquille, depuis cette saison des pluies. Certains ne font plus que dormir chez eux pour la nuit. Le jour, ils vaquent à leurs activités, à savoir, la lessive, la préparation des repas, dans des lieux secs.

Assainissement

À Ambodin'Isotry, les rues se sont transformées en rivières, dans la nuit du jeudi. Le matin, elles ont été encore submergées. Le drainage n'a eu lieu qu'un peu plus tard, dans la matinée.

Le ministère de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme a organisé une opération de Asa-tana-maro (Travaux de Haute intensité de main d'œuvre ou HIMO) dans les six arrondissements de la ville d'Antananarivo, jeudi et vendredi. Les objectifs sont, entre autres,

« D'atténuer les impacts négatifs de l'inondation sur la population des zones inondables et d'assurer l'écoulement des eaux usées pour éviter la montée des eaux dans certaines zones qui peuvent être épargnées par les inondations », selon un communiqué envoyé par ce ministère, dans le cadre de cette HIMO, hier. Les travaux s'effectuent dans les fokontany les plus exposés à l'inondation, comme Manarintsoa Anatihazo, Manarintsoa Est, Manarintsoa Isotry, Manarintsoa Centre, dans le premier arrondissement, Faliarivo Ambanidia, Faliarivo Volosarika, et Miandrarivo Ambanidia, dans le deuxième arrondissement, Ampandrana Besarety, Andravoahangy Ouest, Mahavoky Besarety, dans le troisième arrondissement, Ampangabe Antsakanivolo, Anosipatrana Est, Anosizato Est I et II, dans le quatrième arrondissement, à Manjakaray IIB - IIC - IID, dans le cinquième et Anosisoa et à Ambodihady, dans le sixième arrondissement.

Trois mille six cents pères et mères de famille des six arrondissements sont mobilisés dans cet assainissement et curage de canaux d'évacuation. Ils sont indemnisés à 5 000 ariary par jour de travail.