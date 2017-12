Angola: Prise des mesures de prévention de la sinistralité routière

Luanda — En vue de réduire le taux d'accidents de circulation en Angola, le ministère de la Santé a décidé de mener, dès ce vendredi, des actions de sensibilisation et de prévention sur la sécurité routière durant les fêtes de Noël et de nouvel An.

C'est ce qu'a fait savoir vendredi à Luanda le secrétaire d'Etat à la Santé publique, José Cunha, au cours d'une cérémonie de lancement de la campagne de prévention des accidents routiers.

Eu égard à la hausse de la sinistralité routière notifiée dans le pays ces derniers mois, le secteur a pris des mesures d'élever la conscience et de sensibiliser les conducteurs de véhicules automobiles et les usagers de route sur l'attitude et les pratiques qui mettent en danger la vie humaine.

Citant le rapport d'analyse globale de sinistralité de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC), relatif à la période 2009/2014, le secrétaire d'Etat a souligné que l'Angola occupait le quatrième rang dans le taux d'accidents routiers, avec 23,1 pour cents de cas.