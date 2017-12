Burkina Faso: Une lettre pour Laye - Bala le bon samaritain

Cher Wambi,

C'est bientôt Noël. A l'exemple de leurs coreligionnaires du monde entier, les chrétiens du Burkina célèbrent en effet ce lundi 25 décembre 2017 la naissance de Jésus. J'imagine qu'à Laye, vous vous apprêtez à entrer dans cette période de ferveur religieuse et de ripailles. Car si d'un point de vue liturgique, c'est Pâques qui est la fête la plus importante de la chrétienté, en matière festive, c'est Noël qui détient sans doute la palme. Même si, depuis quelques années au Burkina, la morosité ambiante sur les plans économique et sécuritaire amène les Burkinabè à faire dans la sobriété. Certains se plaisent même souvent à dire qu'ils vont demander aux hautes hiérarchies catholique et évangélique burkinabè de « reporter » la fête à une période plus appropriée sur le plan financier.

Cher cousin, c'est donc encore cette fois-ci sous le signe de la sobriété que les choses se feront. Mais c'est toujours à chacun selon ses moyens et, à défaut de la dinde aux marrons, de la bûche de Noël et des grands crus millésimés des gourous de Ouaga, là-bas au village, le bon vieux dolo de Yempoaka et le goret feront bien l'affaire. L'essentiel est que tout se passe dans la santé et la paix.

Cher Wambi, comme tu le sais, la Nativité, c'est avant tout la fête des enfants, et tous rêvent de jolis cadeaux qu'ils découvriraient à leur réveil au pied du sapin même si ce rêve n'est hélas pas permis à tous. En tout cas pour les orphelinats du Burkina, c'était Noël avant l'heure, le Père Noël ayant pris les traits d'Alassane Bala Sakandé : A Bobo lors de sa première sortie officielle depuis qu'il trône sur le Perchoir, le président de l'Assemblée nationale, particulièrement bouleversé à la vue de ces enfants abandonnés ou malades, a en effet promis séance tenante de dorénavant reverser 50% de ses émoluments aux orphelinats du Faso.

Si cette annonce, cher cousin, a ravi nombre de compatriotes, les esprits chagrins, qui aiment tant pisser sur tout ce qui est debout, n'ont pas trouvé mieux à dire sinon que, de toute façon, il y a bien longtemps que le salaire du généreux donateur ne lui servait plus à vivre. C'est peut-être vrai, mais il n'était pas pour autant obligé de faire ce geste. Si seulement beaucoup d'autres personnes, qui sont sans doute plus riches que lui, pouvaient lui emboîter le pas, c'en serait fini des soucis financiers qui tourmentent le Home Kisito et autres orphelinats.

Cher Wambi, sachant que le salaire mensuel de base d'un député (sans compter les indemnités de session et de fonction, les divers autres traitements et avantages) est de l'ordre de 960 000 FCFA depuis l'abattement de 19% décidé en janvier 2016 par les élus nationaux « en guise de solidarité avec le peuple », un calcul rapide permet de savoir que c'est au bas mot plus de cinq millions de francs CFA qui devraient être virés annuellement du compte de Bala, le bon Samaritain, à ceux des bénéficiaires. Reste à savoir, cher cousin, quelle en sera la clé de répartition entre les différentes structures et qui va gérer cette manne.

Cher Wambi, restons dans l'ambiance de la fête qui rime certes avec réjouissances mais aussi souvent, hélas, avec douleur et larmes tant dans l'euphorie, certains abusent de toutes sortes de mixtures alcooliques et dans bien des cas, ça se termine aux urgences des hôpitaux quand ce n'est pas tout droit au cimetière. Ne dit-on pas que le jour où le lièvre est trop content, sa tête finit immanquablement dans la gibecière ? C'est pour pallier ce problème que les services de sécurité redoublent de sensibilisation et de prévention chaque fin d'année, question de limiter la casse. J'apprends ainsi que, pour la seule ville de Ouagadougou, ce sont quelque 2 000 policiers qui seront déployés avec notamment une vigilance renforcée dans les lieux de culte, un contrôle des véhicules et le renforcement des patrouilles dans les zones périphériques et criminogènes ainsi que les points stratégiques tels le théâtre populaire et la ZACA. Jusqu'au 15 janvier, une permanence devrait aussi être assurée au niveau de la Direction générale de la police nationale afin de permettre aux flics d'intervenir rapidement en cas de nécessité. Il ne me reste plus qu'à souhaiter joyeux Noël à tous, mais en soulignant que c'est d'abord chacun qui est le meilleur garant de sa propre sécurité. Attention aux excès donc !

Cher Wambi, je ne sais pas si Tipoko l'Intrigante a déjà la tête à la fête, car cette semaine elle n'a consigné dans son carnet secret que ces quelques éléments que je te propose.

-Trois départs, trois arrivées. C'est le mouvement que l'on enregistre au sein des membres du Conseil constitutionnel : en effet, les mandats des conseillers Maria Gorretti Sawadogo/Korgho, Anatole Tiendrébéogo et Gnissinoaga Jean-Baptiste Ouédraogo sont arrivés à terme. Pour les remplacer, le président de l'Assemblée nationale et le président du Faso ont procédé à des nominations de nouveaux membres :

ainsi, Balamine Ouattara remplace Maria Goretti. Il est nommé par le président du Parlement, Alassane Bala Sakandé. Magistrat de grade exceptionnel, Balamine Ouattara a été directeur général du Bureau burkinabè du droit d'auteur (BBDA) ;

Yarga Larba a été choisi par le chef de l'Etat en remplacement d'Anatole Tiendrébéogo. Maître-assistant de Droit public à la retraite, celui-ci était membre du bureau politique du MPP dont il a démissionné récemment. Cette démission avait fait jaser, et d'aucuns se demandaient si le navire n'était pas en train de prendre de l'eau. Mais avec sa nomination, tout s'éclaire puisque le mandat de conseiller au Conseil constitutionnel est incompatible avec tout mandat politique ;

Idrissa Kéré est la deuxième personnalité désignée par le président du Faso ; il remplace Gnissinoaga Jean-Baptiste Ouédraogo. Idrissa Kéré est magistrat de grade exceptionnel.

Les trois nouveaux membres du Conseil constitutionnel prêteront serment le 28 décembre prochain à 10 heures dans la salle des banquets de Ouaga 2000.

-En novembre dernier, quand L'Observateur paalga interrogeait Tahirou Barry sur ce qui adviendrait de lui si toutefois l'on refilait le récépissé du PAREN à Laurent Bado, il répondait, de façon sibylline : «Pour ne pas faire de la fiction juridique, nous allons attendre que cette question soit tranchée ; ensuite, nous allons apprécier avec les éléments en notre possession... En plus, je suis un agent public engagé depuis 2001. J'ai acquis une expérience en matière de gestion des ressources humaines et je saurai vivre dignement de mes activités professionnelles et surtout servir ma nation à la place où je serai.» Dès lors, beaucoup conjecturaient sur la prochaine destination de celui qui avait démissionné avec fracas du gouvernement le 26 octobre 2017.

Depuis le mardi 19 décembre 2017, ces derniers sont situés. En effet, Tahirou Barry est reparti à l'Assemblée nationale reprendre son siège occupé jusque-là par sa suppléante, la députée Honorine Ouédraogo/Sawadogo, conformément au règlement de l'Assemblée nationale qui autorise le député, à mi-mandat et s'il le veut, à récupérer « sa chose ». Avec ce retour à l'hémicycle, ceux qui prédisaient que l'ancien ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme allait créer un parti politique doivent donc attendre. Toutefois, la nouvelle situation fait ressurgir deux questions, qui trouveront probablement réponse dans les jours ou mois à venir : la décision est-elle avisée du point de vue politique ? A quelle entité va-t-il donner sa voix lors des votes à l'Assemblée ?

Aux dernières nouvelles, on apprend que Tahirou Barry s'est affilié au groupe parlementaire UPC.

-Décidément, on ne finira pas de parler de cette affaire dite de rupture de Ventoline et de Salbutamol ; du moins, tant qu'une solution définitive n'y sera trouvée. En tout cas, l'information publiée dans « Une Lettre pour Laye » d'il y a deux semaines sur le manque persistant de ces médicaments des asthmatiques dans certaines pharmacies de Ouaga, et cela suite à un constat que j'ai moi-même effectué, a fait réagir la Centrale d'achat des médicaments essentiels génériques (CAMEG). La nationale du médicament, qui avait en effet confirmé la venue effective des 5 000 doses de Salbutamol, annoncée par le ministre de la Santé suite à des interpellations dans la presse, a tenu à apporter des précisions : selon la CAMEG, les 5000 flacons reçus ont été prioritairement octroyés aux formations sanitaires publiques pour parer aux urgences. D'ailleurs en matière d'achat de médicaments, beaucoup de pharmacies privées de la place se ravitaillent auprès de grossistes privés. Il y a tout de même des officines qui font confiance à la CAMEG, mais ne sont pas toujours de bons payeurs et, aujourd'hui, au regard des nombreuses factures impayées, la Centrale a préféré rompre le contrat qui la liait à elles. C'est pour toutes ces raisons donc qu'on peut trouver les produits dans certaines pharmacies et pas dans d'autres.

Mais foi de la CAMEG, dans sa volonté de rendre disponible le médicament partout au Burkina, elle a, encore, au début de cette semaine, fait venir par voie aérienne 12 800 flacons de Salbutamol, en plus de 50 000 autres attendus demain samedi 23 décembre 2017. Ces différents arrivages lui permettront de disposer d'une réserve de 8 mois au moins, vu que la consommation moyenne mensuelle de ce produit est de l'ordre de 7500 flacons. Tend-on ainsi vers une maîtrise de la situation ? Vivement que ce soit le cas, au grand bonheur des malades d'asthme.

-Ambiance festive ce week-end à Boassa, à la périphérie ouest de la capitale pas seulement parce que c'est Noël : en effet le naaba Boulga dudit village célèbre sa fête coutumière le samedi 23 décembre 2017. Autant dire que ça va être une répétition pour le Réveillon du lendemain.

Ainsi va la vie.

Au revoir.

Ton cousin