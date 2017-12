Ile Maurice: Hassenjee Ruhomally sur le crash de la BAI - «Il y a eu préméditation»

Sir Anerood Jugnauth (SAJ), Pravind Jugnauth ou encore Yandranath Googoolye, seraient-ils coupables de délit d'initié ? En tout cas, c'est ce que veut savoir Hassenjee Ruhomally. Il a fait une deuxième déposition au Central Criminal Investigation Department (CCID) vendredi 22 décembre. Accompagné de son avocat, Me Neelkanth Dulloo, l'ex-client de la Bramer Bank a remis une série de documents aux enquêteurs de police qui établiraient que des membres du gouvernement auraient bien commis un délit d'initié lors du crash de l'ex-Bramer Bank en avril 2015. Le point avec le dénonciateur.

Votre première déposition sur cette affaire remonte à plus d'un an. Pourquoi avez-vous fait une nouvelle déposition ?

Je ne comprends pas pourquoi l'enquête de la police tarde à ce point. Elle n'a même jamais démarré, car on m'a fait comprendre que ma déposition avait disparu de l'Occurrence Book (OB) depuis. La première fois que j'ai déposé plainte au sujet de ces retraits bancaires in extremis remonte à novembre 2016. Déjà, j'avais remis des documents bancaires à la police qui montrent qu'une importante somme d'argent a été retirée de la banque Bramer dès début 2015 par des membres influents du gouvernement. Parmi eux, SAJ, Pravind Jugnauth et son épouse Kobita, l'ancien ministre Roshi Bhadain et le gouverneur designé de la Bank of Mauritius (BoM) Yandranath Googoolye.

À l'époque, j'avais déposé plainte pour «conspiracy to do an unlawful act». Sauf que la police n'est jamais revenue vers moi entretemps. En continuant mes recherches, je me suis rendu compte que la BAI était cotée en bourse. La suspension de la licence de la Bramer Bank a entrainé le crash du groupe. Cette situation s'apparente à un délit d'initié, selon la Securities Act Mauritius 2005. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à mon avocat, Me Neelkanth Dulloo, de prendre à nouveau contact avec les enquêteurs. On m'a donné rendez-vous aujourd'hui (NdlR : vendredi 22 décembre) et je suis parti faire une nouvelle déposition, cette fois-ci pour Insider Dealing et délit d'initié.

Que disent vos documents ?

J'ai remis à la police un document de 17 feuilles, soit 34 pages recto verso. Il contient des détails complets sur les dates des transactions bancaires et les montants d'argent retirés de la Bramer Bank. Par exemple, ils démontrent que SAJ a fait un retrait de plusieurs centaines de milliers de roupies mi-février 2015. Pravind Jugnauth en a fait de même, il avait un compte «fixed deposit» en devises étrangères. Idem pour Kobita Jugnauth qui s'y est prise dès le début du mois de janvier. Yandranath Googoolye a lui retiré son argent en mars 2015, alors que Roshi Bhadain en février. Je suis étonné que la police n'ait rien fait pendant tout ce temps. Je trouve cela choquant qu'un dossier puisse disparaitre de l'OB de la police. Les documents fournis démontrent que le crash de la BAI était prémédité.

Après cette nouvelle déposition, quelles sont vos attentes ?

J'ai toujours fait confiance à la police. Je voudrais avoir des réponses. Comme de nombreuses autres personnes, j'avais gardé mon argent dans la Bramer Bank et investi dans le Super Cash Back Gold. Après le crash, des gens se sont suicidés, d'autres sont morts de maladies liées au stress. Nous avons souffert. Aujourd'hui (NdlR : vendredi 22 décembre), est mon anniversaire. À 54 ans, j'ai travaillé et économisé pendant au moins 30 ans. Mais depuis le crash, j'ai perdu toutes mes économies et je dois recommencer à zéro. Je veux qu'on me donne des réponses.

Vous vous attaquez quand même à des personnes puissantes. N'avez-vous aucune appréhension ?

Pourquoi avoir peur quand vous connaissez la vérité ? Je n'ai aucune appréhension. Nous sommes tous uniques aux yeux de la loi.