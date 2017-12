Gabon: GABON/CAHB - Mathias Otounga Ossibadjouo et Mansourou Aremou visitent de nouveau le palais des sports de Libreville.

Le Ministre gabonais des Sports, Mathias Otounga Ossibadjouo et le Président de la Confédération Africaine de Handball (CAHB), Mansourou Aremou ont visité ce vendredi 22 décembre 2018, l'avancement des travaux du palais des sports de Libreville qui a contient 5464 places. Une deuxième visite du Palais des sports de Libreville qui va abriter la 23è édition de la Coupe d'Afrique des nations de Handball Gabon Janvier 2018.

Le Ministre gabonais des Sports, Mathias Otounga Ossibadjouo et le Président de la Confédération Africaine de Handball (CAHB), Mansourou Aremou ont visité les travaux du Palais des sports de Libreville. Le Palais des Sports qui va abriter la 23è édition de la Coupe d'Afrique des nations de Handball Gabon 2018.C'est la deuxième visite des installations du genre, après celle du vendredi 03 novembre 2018.

Bientôt la 23è Coupe d'Afrique des nations de Handball. Plus que trois semaines et le Gabon va accueillir les handballeurs du continent. C'est 17 au 28 janvier 2018.Ici, les ouvriers chinois et gabonais s'attèlent pour régler les derniers détails de ce palais des sports de Libreville qui dispose 5464 places. Le chef chantier chinois se satisfait de ce qu'il qualifie de joyau. « Les travaux vont bon train. Nous tenons à respecter les délais pour la livraison du chantier. Nous sommes aussi satisfaits de la franche collaboration avec le ministère des sports qui est le représentant de l'Etat gabonais ».

Pour le Ministre gabonais des Sports, Mathias Otounga Ossibadjouo, c'est plus qu'une satisfaction. En visitant le palais des sports qui va abriter la 23è édition de la coupe d'Afrique des nations de Handball, dit-il, le doute a été dissipé et je me sens heureux. Je fais confiance à l'efficacité des travailleurs chinois. Je sais également que tous les réglages seront faits avant la grande fête du handball africain.L'Afrique et les Africains doivent célébrer cette grande messe.

Le Président de la Confédération Africaine de Handball (CAHB), Mansourou Aremou et sa délégation sont agréablement surpris. « Je suis venu constater l'état d'avancement et suis satisfait de ce qui s'est fait. Après avoir fait le tour du palais avec monsieur le ministre, je dois avouer toute ma satisfaction. Avec ce que je viens de voir, l'Afrique sera en fête au Gabon ».

La fête de handball africain est attendue. Plus que trois semaines d'attente, du 17 au 28 janvier 2018.